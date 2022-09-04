Ã‡orlu Devlet Hastanesi BaÅŸhekimi ve Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± DoÃ§. Dr. Mustafa DoÄŸan, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda Kurban BayramÄ±'nda artan vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n gerilediÄŸini belirterek, gÃ¼nlÃ¼k 500 vaka sayÄ±sÄ±ndan bugÃ¼n pozitif hasta sayÄ±larÄ±nÄ±n 50'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. DoÃ§. Dr. DoÄŸan, "Yani bir pik yaÅŸadÄ±k ve vaka sayÄ±larÄ±nda azalmaya doÄŸru ilerliyoruz. Bu dÃ¶nemde biz bir servis 35 yatak artÄ± 15 yoÄŸun bakÄ±m yataÄŸÄ± hastalarÄ±mÄ±z iÃ§in ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k ve ciddi bir hasta yatÄ±ÅŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Â BugÃ¼ne baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda servislerimizde ve yoÄŸun bakÄ±mda Covid-19 tanÄ±sÄ±yla yatan hastamÄ±z kalmadÄ±. ÅžÃ¶yle bir durum da var pozitif test sayÄ±mÄ±z azalmakta fakat teste baÅŸvuran kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda da bir azalma var. Semptomlar hafif seyrettiÄŸi iÃ§in insanlarÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ test yaptÄ±rmÄ±yorlar. Sonbahara giriyoruz. Sonbahara girdiÄŸimizde yalnÄ±zca covid deÄŸil, covid dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer viral enfeksiyonlarda, Ã¶zellikle influenza sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda da bir artÄ±ÅŸ beklenmekte. Bu nedenle risk grubundaki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n mutlak suretle grip aÅŸÄ±larÄ±nÄ± eksikse de zatÃ¼rre aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. HatÄ±rlatma dozuna ilgi biraz Ã¶nce bahsettiÄŸimiz pikin baÅŸlamasÄ±yla beraber Ã§ok arttÄ±. GÃ¼nlÃ¼k de 3 bine varan aÅŸÄ± baÅŸvurularÄ±mÄ±z oldu. Åžu an gÃ¼nlÃ¼k aÅŸÄ± baÅŸvuru sayÄ±mÄ±z 200-250 civarÄ±nda" dedi.

'HÄ°JYENÄ°N Ã–NEMÄ° BÃœYÃœK'Â Â

KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede yaklaÅŸÄ±k 2,5 yÄ±ldÄ±r aynÄ± ÅŸeylerin konuÅŸulduÄŸunu sÃ¶yleyen DoÃ§. Dr. DoÄŸan, ÅŸÃ¶yle dedi:

"Bu nedenle temel hijyen kurallarÄ±na uyulmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Ã–zellikle el hijyeni Ã¶nemini biraz daha bu dÃ¶nemde artÄ±rdÄ±. Semptomu olan Ã§ocuklarÄ±n maskeÂ takmasÄ± ya da test yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸu an Â pek bir ÅŸey Ã¶nermeyeceÄŸiz. KoronavirÃ¼s sÄ±k mutasyona uÄŸrayan bir virÃ¼s. 2019 Â yÄ±lÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Covid- 19 Â ile ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z omicron varyantÄ± arasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir genomik farklÄ±lÄ±k var. Semptomlar farklÄ±, bulaÅŸ hÄ±zÄ± farklÄ±, hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼ de farklÄ±. Yani daha hafif semptomlarla atlatmaktayÄ±z. Bizim yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hasta Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdÄ±. AyrÄ±ca ek hastalÄ±ÄŸÄ± olan kiÅŸiler bu dÃ¶nemde aÄŸÄ±r hastalÄ±k geÃ§irme riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar. Â ÅžÃ¶yle sÃ¶yleyebiliriz, var olan mevcut varyantÄ±n bulaÅŸ hÄ±zÄ± yÃ¼ksek akciÄŸer enfeksiyonu oluÅŸturma yeteneÄŸi daha az olan bir virÃ¼s. Fakat yine de total rakamlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã¶lÃ¼m ve hasta sayÄ±sÄ± yÃ¼ksek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ vaka sayÄ±larÄ± yÃ¼ksek. YÃ¼z binlerin Ã¼zerinde totalde bir vaka sayÄ±sÄ± gÃ¶rmekteyiz. Ä°lk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bizim gÃ¼nlÃ¼k yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hasta sayÄ±mÄ±z toplam PCR pozitif hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'ini yatÄ±rÄ±rken biz kendi verilerimize gÃ¶re ÅŸu an binde 1'ini yatÄ±rmaktayÄ±z. Fakat vaka sayÄ±larÄ± daha yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in bu da yine insanlarÄ±mÄ±z iÃ§in bir tehdit oluÅŸturmaya devam etmekte. Ã–zellikle 65 yaÅŸ Ã¼zerinde olan eÅŸlik eden, hasta olan insanlar bu dÃ¶nemde risk altÄ±ndalar. Åžimdi Â yeni aÃ§Ä±klamalar yapÄ±lÄ±yor. Ã–zellikle Pfizer'Ä±n ve Moderna'nÄ±n gÃ¼ncel covid varyantÄ±yla, genomuyla aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu yeni varyanta uygun aÅŸÄ±nÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼leceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. ÅžÃ¶yle sÃ¶yleyeyim sonbahara giriyoruz, sonbahar dÃ¶nemi Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n arttÄ±. Bir mevsim geÃ§iÅŸinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemdir. Bu dÃ¶nemde Ã¶zellikle influenza virÃ¼sÃ¼ yani grip virÃ¼sÃ¼ de devreye girmekte. Buna baÄŸlÄ± olarak da Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ± ve zatÃ¼rre gÃ¶rebilmekteyiz. Biz risk grubunda olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ncelikle gribe karÅŸÄ± aÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz."

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