Serhat Akın'ı vuranların ifadesine Kanal D Haber ulaştı! Tetikçiye konum yurt dışından gelmiş

Serhat Akın günlerdir takip ediliyordu. Saldırının talimatının yanı sıra Akın'ın konumunun da yurtdışından geldiği ortaya çıktı. Tetikçinin ve ona yardım edenlerin ifadelerine Kanal D Haber ulaştı.

Serhat Akın'ı Beykoz'da program çıkışı vuran Ozan Dalmaz ve dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadelerinde her şeyi tek tek anlattılar.

Serhat Akın belli ki uzun süredir takip ettiriliyordu. Zaten tetikçiye de eski futbolcunun Beykoz'daki konumu yurt dışından gelmişti. Serhat Akın'ı vuran o saldırgan da ifadesinde bunu anlattı;

Ben bu eylemi akrabam olan Hasan Şahin'in tehdit etmesi nedeniyle gerçekleştirdim. Hasan Şahin yurt dışında ikamet eder. Hasan Şahin Beykoz'daki konum bilgisini hem bana hem de Osman'a atmıştı

Dalmaz'ın ifadesinde Osman dediği kişi saldırı sonrası motosikleti kullanan Osman Mukan’dı.

DALMAZ'IN TEHDİT EDİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ozan'ın Hasan tarafından tehdit edildiği doğru değildir. Ozan bu eylemi tehdit altında yapmadı.

İkili Serhat Akın'ı vurmaları karşılığında aldıkları 250 bin lira içinde birbirlerini suçladı.

"Bu işi para karşılığında yapmadım. Parayı teslim alan Osman Mukan'dır. Parayı teslim aldığım doğru değildir. Ben parayı aldım ancak Ozan'ın bana söylemesi üzerine aldım. Ayrıca Ozan parayı getiren kişiyle de konuşuyordu. Kişinin isminin Yunus Görecek olduğunu ifadelerden sonra öğrendim"

Haberin Devamı

Yunus Görecek de dinlemeye takılmamak için Gürcistan'daki çete lideriyle sosyal medya üzerinden konuşmuştu. Tetikçiye verilecek parayı almaya da dikkat çekmemek için 4 ve 9 yaşındaki kardeşleriyle gitmişti. Savunmasında bunu kullandı.

Parayı almaya kardeşlerimle birlikte gittim. Bir suç eğilim içerisinde olsaydım, kardeşimle birlikte para almaya gitmezdim

Serhat Akın'ın saldırgan Ozan Dalmaz'ın elinden kurtulması ihtimaline karşı ikinci bir ekip daha vardı. Aracın direksiyonunda ise Eyüp Üzer'di. O da ifadesinde korsan taksici olduğunu, Ozan Dalmaz'ın konum gönderdiğini, gönderilen o konuma geldiğini söyledi. Parayı peşin aldığı için de beklediğini iddia etti.

"KIZGIN VE KIRGINIM"

Serhat Akın'ın tedavisi sürüyor. İfadesinde, Fenerbahçe Kulübü ve yetkilileri bana yapılan hakaret ve tehditleri engellemek için çaba göstermedi. Onlara kırgın ve kızgın olduğunu söyledi.