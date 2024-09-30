Serhat Akın'a yapılan saldırının perde arkası! Avukatı Kanal D Haber'e konuştu

Serhat Akın kumar borcu yüzünden mi vuruldu? Serhat Akın'ın avukatı Savaş Adalet tüm detayları anlattı. Avukat Adalet'in yanıtı "Kumar borcu değil, yorumları yüzünden vurdular" oldu. Peki saldırı neden gerçekleşirdi?

250 BİN LİRA KARŞILIĞINDA VURDULAR

Yapmış olduğu yorumlar üzerinden etkilenen kişilerin bu olayları yaptığını düşünüyoruz. Serhat Akın'ı ayağından vuran silahı tutan o el ve ona yardım eden 5 kişi sorguda çözüldü. Emniyetin tespitine göre 250 bin lira karşılığında vurdular.

SERHAT AKIN'IN ŞÜPHELENDİĞİ BİR İSİM VAR MI?

Yok. Silahlı saldırıda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlandı. Saldırıyla ilgili tek bir iddia vardı. O da Serhat Akın'ın vurulmasının perde arkasındaki neden iddiaya göre kumar. Eski futbolcu iddiaya göre kumar borcunu ödemediği için program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Ama böyle bir konunun bizim açımızdan aslı astarı yok. Yapılan olayın başka yönlere çekilmesi için kullanılan argümanlardan biridir bu.

TALİMATI VEREN HASAN ŞAHİN

İddiaya göre vur talimatını hakkında 4 ayrı yakalama kararı olan Gürcistan'daki firari Hasan Şahin verdi. Tanık ifadesinde Akın'ı vuran Ozan Dalmaz'ın silahlı saldırı talimatını Şahin verdi. Saldırı için 250 bin liraya anlaşıldı dedi.

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Soruşturma dosyasındaki dikkat çeken detaylardan biri de saldırganların haricinde orada başka bir araç içindekilerdi. Araçtakilerin iki görevi vardı. Birinci görevleri motosikletli saldırganların yani ortakların rahatça kaçabilmesi için yolu kapamalarıydı. İkinci görevleri ise eğer motosikletli saldırganlar Serhat Akın'ı vuramayıp ellerinden kaçırırlarsa işte o zaman onlar eski futbolcunun peşine düşecekti. Serhat Akın ise ifadesinde 4 spor yorumcusunun ismini verdi. Eleştirinin biraz üstünde söylemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu anlamda söylemiştir. Yoksa ifadede geçen kişilerle ilgili bu olayın örtüşmesi anlamında bir şey yok.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.