Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA ile ilgili önemli açıklamalar

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz’e son günde de yoğun ilgi var. Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.

Adeta ziyaretçi selinin yaşandığı TEKNOFEST Karadeniz'in son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'ların başarısını ve insansız savaş uçağımız KIZILELMA'ya ilişkin merak edilenleri anlattı.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yaşadığımız devirde ulusların bağımsızlığı için yüksek teknoloji geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu kuzey komşumuza bakarak da anlayabiliriz. Son 20 yılda vizyon değişikliği ile millileşme vizyonu ile savunma sanayinde Türkiye kendi sınıfında en iyisi diyeceğimiz İHA'ları yaptı. Burada önemli bir ivme yakaladı.

'TÜRK GENCİ VATANINI SAVUNMAK İÇİN EMEĞİYLE ÇALIŞACAK RUHA SAHİP'

Geometrik bir şekilde bu yarışmalara başvuru artışında şunu görüyoruz. Türk genci milletinin bağımsızlığı için ihtiyaç olan donanıma sahip, hem de vatanını savunmak için emeğiyle, alın teriyle çalışacak ruha sahip.

Bizim milletimiz hiçbir zaman mandayı, sömürge olmayı seçmedi, kimsenin boyunduruğu altına, kendisine pranga vurulmasına asla izin vermedi. Bedelini gerekirse canıyla ödeyerek evladını cepheye yollayarak bunun bedelini ödedi. Biz bu vatanda Sultan Alparslan'ın bizlere hediye ettiği vatanda bin yıldır yaşıyoruz.

KIZILELMA'NIN MÜHİMMATLARI GÖVDE İÇİNDE OLACAK. RADAT KİLİDİNDEN KORUNMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

Buradaki en büyük yenilik uçağın insansız olmasıdır. İnsansız olduğu için birçok avantaja sahip ve bunun yanında bunlar filolar halinde uçtuğunda gelecekte 5'inci nesil savaş uçaklarında etkisiz hale getirilecek şekilde bu sistemi geliştiriyoruz. KIZILELMA'nın ilk uçuşunu 2023'te yapacak. Kesinlikle artık insansız savaş uçakları dünyasında Türkler var. İnsansız hava araçlarında kazanılan ilk muhabereyi Türkler kazandıysa insansız savaş uçakları dünyasında da var ve olmaya devam edecektir.

Biz ülkemizin bağımsızlığı için elbette ülkemizin savunmasında meşru müdafaa kapsamında kullanıldı dost ve müttefik ülkelerle paylaşıldı devletimiz ne şekilde uygun görüyorsa o şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

KIZILELMA İÇİN BİR MOTTONUZ VAR MI?

600 bin atlıyı burada görüyorsunuz. Bin atlıyla dev orduyu yendiysek 600 bin atlıyla inşallah Türk'ün namını medeniyetimizin adalet, merhamet, hürriyet, değerlerini tüm dünyaya daha gür bir sesle haykırabilme imkanının arttığını görüyoruz."