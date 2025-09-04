Selçuk Bayraktar: Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak

Haberin Devamı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen İnsansız Kara Araçları Yarışması'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri araçlarla yarışmaya başlarken T3 Mütevelli ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yarış alanına gelerek incelemelerde bulundu.



"Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak"

Bayraktar yaptığı açıklamada, "Tabii bu yarışma bu yıl ilk defa düzenleniyor. Teknofest'in 63 farklı yarışması var. Aselsan tarafından düzenlenen insansız kara aracı yarışması. Binden fazla takım başvurdu 28 takım finalist olarak yarışıyor. Tabii en zor şartlarda yarışıyorlar tozun toprağın arasında. Bizim de insansız hava araçlarını geliştirdiğimiz ilk denemelerini yaptığımız üst bölgelerine biraz benziyor aslında. Tabii bu zor koşullarda bunları deniyor olmaları geliştiriyor olmaları takım halinde beraber çalışıyor olmaları dezavantaj olarak gözükse de gelecekte neler başarabileceklerinin gösteriyor. Zor koşullarda bu işi yapanlar dünyaya damgasını vuracak. Nice işler başaracaklar. Nice eserler geliştirecekler. Ben bu ruhu görmekle bu ülkenin mühendis bir evladı olarak buradaki genç kardeşlerimle iftihar ettiğimi söyleyebilirim. İnşallah insanlığın ihtiyaç duyduğu insanlığın huzuruna barışına dünyanın refahına ülkemizin müreffeh ve bağımsız yarınlarına elbette bu güneş yüzlü kardeşlerimiz inşa edecek" dedi.



"Teknofest İstanbul'a herkesi bekliyoruz"

Bayraktar açıklamasında, "Buradan çağrımı yeniliyorum Teknofest İstanbul bu yıl 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak herkesi bekliyoruz. Tabii ki teknofest kuşağının geliştirdiği son eser olan Türkiye'nin sosyal mecrası NSosyale de herkesi bekliyoruz. NSosyal üzerinden giriş yapanların özellikleri olacak. Teknofest'in uzandığı tüm coğrafyaları biz 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanına bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.