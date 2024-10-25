Selçuk Bayraktar: Son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Hem cenazelere katıldık hem yaralılarımızı ziyaret ettik. Bugün de burada SAHA Expo'da saldırıya uğrama sebeplerinin olduğu yerdeyiz. Türkiye artık ülkemizin bağımsızlığı için savunma sanayiinde dünyaya damgasını vuracak eserler üretiyor.

Bunun birilerini rahatsız edeceğini biliyorduk, daha önce de teröristler 2015 yılında SİHA'larımızın olduğu bölgeye saldırıda bulunmuşlardı. Bizim bu alandaki mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Bir anlamda ülkemizin tam bağımsız olması idealiyle çalışmalarımız Allah bize ne kadar fırsat verdiyse devam edecek. Mücadelemize devam edeceğiz.