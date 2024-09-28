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Selçuk Bayraktar: 'Konut Seferberliği' projemizin tamamlanmasına az kaldı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesinde başlattıkları 'konut seferberliği' projesinde sona gelindiğini açıkladı.

28.09.2024 - 19:15 |
Selçuk Bayraktar: 'Konut Seferberliği' projemizin tamamlanmasına az kaldı

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: Asrın felaketi sonrası başlattığımız #KonutSeferberliği projemizin tamamlanmasına az kaldı.

Depremden etkilenen Hatay'daki kardeşlerimiz için 352 kalıcı konut projesine başlamıştık. Bugün itibarıyla inşaatı tamamlanan daireleri kardeşlerimizin hizmetine sunmaya başladık. Kardeşlerimize yeni yuvalarında ailece mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Allah böylesi bir felaketi tekrar yaşatmasın...

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