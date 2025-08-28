Selçuk Bayraktar 'Dünyada bir ilk' diyerek duyurdu: Yeni bir çağın kapıları aralanıyor

Haberin Devamı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Mavi Vatan’ın açılış töreninde konuştu.

Selçuk Bayraktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bu şanlı Zafer Haftası’nda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. TEKNOFEST rüzgârı, bu yıl Marmara’dan, Mavi Vatan’ın kalbinden esiyor.Bugün; ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi’ne adamış, tutkulu bir Mavi Vatan aşığı olan Rahmetli babam Özdemir Bayraktar gibi, nice vatan sevdalısının hayalini, gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz. TEKNOFEST Mavi Vatan; Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Deniz Kuvvetlerimizin önayak olmasıyla ilk kez düzenlediğimiz özel bir etkinlik.

"ROKETLER BU KEZ SUYUN ALTINDA ATEŞLENECEK"

Burada denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı buluyoruz. Yarışmacı gençlerimiz, pek çok kategoride denizlerin altında ve üstündeki sınırları zorlayacaklar. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda takımlarımız çok anlamlı bir görev üstlenecek. Çanakkale’nin derinliklerinde yitirdiğimiz Dumlupınar denizaltımıza temsili bir kurtarma operasyonu için yarışacaklar. İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda geliştirdikleri otonom sistemlerle angajman görevleri yapacaklar. Su Altı Roket Yarışması'nda ise kendi tasarladıkları araçlarla otonom seyir yapacaklar, roketlerini bu kez yerin üstünde değil suyun altında ateşleyecekler. Bu yarışmalar; köklerden göklere uzanan milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır.

"TEKNOFEST DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ ETKİNLİĞİ"

TEKNOFEST enginlere sığmayan bir diriliş ruhudur. Bu ruhu, Mavi Vatan coşkusunu, Mayıs ayında KKTC’ne taşıyarak oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık. 2025’te 1 milyon 100 binden fazla gencimiz teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zekâ film yarışmasına, Türkçe büyük dil modelinden onkolojide 3T’ye kadar, 12 yepyeni yarışmayla toplamda 63 yarışmaya ulaştık. İlk yılından itibaren 10 milyonu aşan ziyaretçisi, 5 milyona yaklaşan yarışmacı başvurusuyla TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği.

"YENİ BİR ÇAĞIN KAPILARI ARALANIYOR"

TEKNOFEST Mavi Vatan’da maziden atiye bir köprü kuruyoruz. Bir yanda Ata yadigârı Savarona, denizlerdeki köklü mazimizi selamlıyor. Hemen karşısında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Mavi Vatan’daki aydınlık geleceğimizi işaret ediyor. Bu ruhun, bu azmin, en somut eserlerinden biri de gökyüzündeki çelik kanatlarımız. Dünyada bir ilki başararak kısa pistli gemilerden kalkıp inebilen Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu gemimiz, Mavi Vatan iddiamızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu birliktelik yalnızca milli deniz havacılığımızı başlatmakla kalmamış, oyun-kurucu bir güç olarak yeni bir çağın kapılarını aralamıştır.

"MAVİ VATAN TAM BAĞIMSIZLIK SEVDAMIZDIR"

Bizim için Mavi Vatan; sadece eşsiz mavi enginliklerden ibaret değildir. Gençlerimizin hayalleridir, ufkudur, geleceğidir. Mavi Vatan; gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır. Mavi Vatan; maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır.

GENÇLERE NSOSYAL ÇAĞRISI

Kurgulanmak istenen yeni dünya düzeni, yalnızca bağımsız devletleri değil özgür fikirleri de kabullenmiyor. Ayrıştıran, ötekileştiren, yüz yüze bakan insanları birbirinden nefret ettiren bir kurgu hüküm sürüyor. TEKNOFEST kuşağı, küresel düzenin bu dijital tahakkümüne karşı vicdani bir duruş sergiledi. Türkiye’nin sosyal mecrası NSosyal’i hayata geçirdi. Tüm renklerin buluştuğu bu platform, kısa sürede bir milyon kullanıcıyı aştı. Tüm gönül coğrafyamızı genç mühendislerimizin eseri olan NSosyal’e davet ediyorum.

"BÜYÜK BULUŞMA İÇİN ŞİMDİDEN SÖZLEŞELİM"

Vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu davaya omuz veren değerli paydaşlarımıza, hayallerinin peşinden koşan, gecesini gündüzüne katan tüm yarışmacı gençlerimize ve bu organizasyon için alın teri döken T3 Vakfı’ndaki yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Şanlı Komutan, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunlarının gücünü ve teknoloji şölenimizi yakından görmek isteyen tüm halkımızı, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na, TEKNOFEST Mavi Vatan’a davet ediyorum. Asıl büyük buluşmamız için de şimdiden sözleşelim. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda, TEKNOFEST’te bir araya gelelim. Gelin, bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. Yolunuz açık, ilhamınız bol, pruvanız neta olsun.