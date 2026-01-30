Sela sözleri ve okunuşu | Sela neden, nasıl ve ne zaman okunur? Sela vakti ve anlamı

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullandı. İşte Sela sözleri ve okunuşu…

SELA NEDİR, NASIL OKUNUR?

İlk sala ise Miladi 1300 yılında Memlüklü Sultan Melik'ün Nasır tarafından verilmiştir. Bu sala Cuma namazı öncesinde verilmekteydi. 1389 yılında Melikü's Salih b. Eşref akşam ezanı hariç bütün ezanlardan sonra sala verme emri vermiştir.



Sala Dilkeşhaveran makamında okunmaktadır. Genellikle vakit namazının makamına uygun şekilde okunmaktadır.



Sala'nı okunuşu şu şekildedir:

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)



Sala adeti de ezan gibi iki müezzin tarafından icra edilmektedir. Günümüzde ise kandillerde, Cuma namazı öncesinde ve cenaze bildirimi esnasında okunmaktadır. Konya'da perşembe akşamları da sela verilmektedir.



SELANIN TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI

Sela ezan gibi değildir ve verilmediği zaman herhangi bir günahı yoktur. Cuma namazı öncesinde sela verme adeti 'insanlara Cuma gününü hatırlatma' amaçlı icra edilmektedir. Peygamberimiz zamanında 'sela' verilmemiştir.



Sela'nın Türkçe Anlamı



Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.