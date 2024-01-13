Şehitler üzerinden provokatif paylaşım yapan 110 hesaba işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildiğini ifade etti.

Açıklamada, "95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6’ sı yakalandı. 9’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi.

110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98’ine BTÖ propagandası yapmaktan, 12’sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı.