Şehit Yasin Karaca'nın baba evi için Bakan Göktaş'tan talimat

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı. Bakanlık yeni açıklamayla yaralı 4 askerden 3'ünün de şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir."

TOKAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi, Tokat'ın Almus ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.

BABA OCAĞINA BAYRAK ASILDI

Acı haberin verilmesinin ardından Karaca'nın baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 7 çocuğundan biri olan Şehit Yasin Karaca'nın bekar olduğu öğrenildi.

"GÖZ KIRPMAZ CAN VERİRİZ BİR AVUÇ TOPRAK İÇİN"

Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, yarın, Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.

ŞEHİT KARACA'NIN BABA EVİNİ DEVLET YENİDEN YAPTIRACAK

Şehit Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin baba evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehidin baba evinin yapım sürecinin kısa sürede tamamlanıp, aileye teslim edileceği belirtildi.