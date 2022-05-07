Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ Muharrem Efendi DÃ¼ndar son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Kozan'daÂ 9 Nisan'da otomobille jandarma devriye aracÄ±nÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen kazada Jandarma Astsubay Ã‡avuÅŸ Burak Åžahin ve Uzman Ã‡avuÅŸ Yusuf Avan ÅŸehit oldu, Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Muharrem Efendi DÃ¼ndar ile birlikte 3 asker de yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 2'si, tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edilirken, 1 aydÄ±r Adana Åžehir Hastanesi'ndeÂ yoÄŸun bakÄ±mda olan Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ DÃ¼ndar, gece saatlerinde kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu.









Åžehit DÃ¼ndar'Ä±n cenazesi, Adana Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan helikopterle memleketi Yozgat'Ä±n YerkÃ¶y ilÃ§esine getirildi. DÃ¼ndar iÃ§in ilÃ§edeki Molla HÃ¼srev Camisi'nde cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.Â TÃ¶rene Ä°Ã§iÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Korgeneral Halis Zafer KoÃ§,Â Yozgat Valisi Ziya Polat,Â ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Cenaze tÃ¶reninde ÅŸehidin annesi Sultan DÃ¼ndar ve eÅŸi KÃ¼bra DÃ¼ndar'Ä±n daÂ aralarÄ±nda bulunduÄŸu yakÄ±nlarÄ±, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± tabutun baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. KÃ¼bra DÃ¼ndar, tÃ¶ren boyunca eÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± elinde taÅŸÄ±dÄ±. Åžehit Muharrem Efendi DÃ¼ndar'Ä±nÂ cenazesi, ikindi vakti Ä°lÂ MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali GÃ¼lden tarafÄ±ndan kÄ±ldÄ±rÄ±lan namazdanÂ sonraÂ YerkÃ¶y ÅžehitliÄŸi'nde topraÄŸa verildi.Â

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