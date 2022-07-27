Şehit Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehit asker için Ahmet Efendi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmazın yanı sıra aile yakınları ve askeri heyet katıldı. Şehidin eşi Duygu Yoğurtcu, kucağında 1 yaşındaki oğlu Yağız Efe Yoğurtcu ile törene katıldı. Şehidin babası Şahin Yoğurtcu, annesi Fatma Yoğurtcu taziyeleri kabul etti. Şehidin yakınları cenazede gözyaşlarını tutamadı.

Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehidin cenazesi daha sonra omuzlarda ambulansa taşınıp, Pursaklar Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

'KINALI KUZUM' TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEMİŞ

Öte yandan Şahin Yoğurtcu'nun, şehit oğlunun 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü saz eşliğinde söylerken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Şahin Yoğurtcu'nun, oğlunun şehit olmasından 11 gün önce 16 Temmuz'da paylaştığı türkü, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.