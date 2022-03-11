Şehit Polis Abdullah Yasir Binici son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açılan iki polis kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Binici için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TSK 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ,çok sayıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel, çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli personel; şehitin eşi, yakınları ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı. Abdullah Yasir Binici'nin naaşı protokol tarafından omuzlara alındıktan sonra, tören Mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürüldü.