Åžehit BinbaÅŸÄ± Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Suriye'nin Tel Abyad bÃ¶lgesinde konuÅŸlu 11'inci Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli Piyade BinbaÅŸÄ± Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶nceki akÅŸam, eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda silah kazasÄ± sonucu yaralandÄ±.

DoktorlarÄ±nÂ tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen kurtarÄ±lmayarak ÅŸehit olan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n cenazesi, ÅžanlÄ±urfa'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketi Ankara'ya getirildi.

Åžehit Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m iÃ§in ElmadaÄŸ ilÃ§esindeki Ulu Camii'nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene ÅŸehidin annesi Fatma, eÅŸi Semra, Ã§ocuklarÄ± EgemenÂ ve Azra YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â aÄŸabeyi astsubay Mustafa YÄ±ldÄ±rÄ±m veÂ kuvvet komutanlarÄ± ileÂ Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Servet YÄ±lmaz ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. KalabalÄ±ÄŸÄ±n cami avlusuna sÄ±ÄŸmamasÄ± Ã¼zerine cenaze tÃ¶reni iÃ§in caminin bulunduÄŸu cadde, araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.

AÄŸabey Mustafa YÄ±ldÄ±rÄ±m, burada taziyeleri kabul etti. Åžehidin eÅŸi Semra ile annesi Fatma YÄ±ldÄ±rÄ±m ve anneannesi MÃ¼nevver GÃ¼rbÃ¼z, tabuta sarÄ±larak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžehidin Ã§ocuklarÄ± Egemen ve Azra YÄ±ldÄ±rÄ±m da tabut baÅŸÄ±nda dua etti. Åžehidin cenazesi, ikindi vakti kÄ±lÄ±nanÂ namazÄ±nÂ ardÄ±ndanÂ ElmadaÄŸ ÅžehitliÄŸi'nde topraÄŸa verildi.

â€‹Ã–te yandan ÅŸehit Piyade BinbaÅŸÄ± Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±nÂ babasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Åžehit YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±nÂ asÄ±l gÃ¶rev yerinin Denizli olduÄŸu, yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r geÃ§ici gÃ¶revleÂ Suriye'de bulunduÄŸu belirtildi.