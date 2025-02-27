Åžehir hayatÄ±na 5 ay dayanabildi! 'Burada kendi iÅŸimizin patronuyuz'

KÄ±rÄ±kkale'nin BalÄ±ÅŸeyh ilÃ§esine baÄŸlÄ± Yenili kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan 33 yaÅŸÄ±ndaki Menderes Ã–cal, Ã§ocukluÄŸundan bu yana kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±yor. Bir dÃ¶nem ÅŸehir hayatÄ±nÄ± deneyimlemek isteyen Ã–cal, KÄ±rÄ±kkale il merkezinde 5 ay yaÅŸadÄ±ktan sonra kÃ¶yÃ¼ne geri dÃ¶nme kararÄ± aldÄ±. Åžehir yaÅŸamÄ±na alÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–cal, kÃ¶y hayatÄ±nÄ±n huzurunu ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tercih etti. Ã–cal ailesi, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n destek projelerinden de faydalanarak hayvancÄ±lÄ±k faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã–te yandan Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kÃ¶ydeki hayvanlarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrollerini dÃ¼zenli olarak gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

"5 AY BÄ°LE DAYANAMADIK, GERÄ° DÃ–NDÃœK"

Menderes Ã–cal, hayvancÄ±lÄ±kla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu iÅŸi severek yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžehre gittim ama yaÅŸayamadÄ±m. Ã‡ocukluÄŸumuzdan beri hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸÄ±yoruz. Sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve 'HayvanlarÄ± satalÄ±m, ÅŸehre yerleÅŸelim' dedik. Ama 5 ay bile dayanamadÄ±k, geri dÃ¶ndÃ¼k. Åžehir hayatÄ± bize uygun deÄŸil. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sevgisi bambaÅŸka. Ä°Ã§inde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iÃ§in bizim iÃ§in bir yaÅŸam biÃ§imi. Severek yapÄ±yoruz. Åžehirde Ã§alÄ±ÅŸsan da bir baÅŸkasÄ±nÄ±n iÅŸini yapÄ±yorsun, ama burada kendi iÅŸimizin patronuyuz. Kimseye baÄŸÄ±mlÄ± deÄŸiliz. Sevmesek zaten hayvanlarÄ±n iÃ§ine giremeyiz" dedi.

Åžehir yaÅŸamÄ±nÄ±n kendisine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã–cal, kÃ¶yde olmanÄ±n avantajlarÄ±nÄ± da anlattÄ±. Ã–cal, "KÃ¶y gÃ¼zel, doÄŸayla iÃ§ iÃ§e yaÅŸÄ±yoruz. Ailemle birlikte bu iÅŸi yapÄ±yoruz. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z burada Ã¶zgÃ¼rce oynayabiliyor. Åžehirde ise bu mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmaya korkuyoruz. Ama burada toprakla iÃ§ iÃ§eler, bu da onlarÄ±n geliÅŸimi iÃ§in Ã§ok faydalÄ±. Åžehirde imkÃ¢nÄ± olanlar varsa hiÃ§ durmasÄ±n, kÃ¶ye dÃ¶nÃ¼p bu iÅŸi yapsÄ±nlar" dedi.

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"ALLAH DEVLETÄ°MÄ°ZDEN RAZI OLSUN"

Menderes Ã–cal'Ä±n babasÄ± Ä°smail Ã–cal (57) ise devletin sunduÄŸu desteklerden duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirerek, "Bize bu Ã§adÄ±rÄ± verdiler, davarÄ±mÄ±z, malÄ±mÄ±z rahat ediyor. Ã–nceden Ã§ok periÅŸandÄ±k, maÄŸdurduk. SuluklarÄ±mÄ±zÄ± veriyorlar, desteklerimizi alÄ±yoruz. Her yÃ¶nden Allah devletimizden razÄ± olsun. DavarÄ±mÄ±z susuz kalmadÄ±, yerimiz Ã§adÄ±rsÄ±z kalmadÄ±. MaÄŸdur olmuÅŸtuk. Allah bin kat razÄ± olsun devletimizden" diye konuÅŸtu.

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"DEVLETÄ°N DESTEÄžÄ°YLE, BÄ°ZÄ°M EMEÄžÄ°MÄ°ZLE BÄ°R YERLERE VARMAYA Ã‡ALIÅžIYORUZ"

KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Mehmet DemirdaÄŸ (34) da devletin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± desteklerin kendileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Destek onlardan, emek bizden. Devletin desteÄŸiyle, bizim emeÄŸimizle bir yerlere varmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimizden geldiÄŸince en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Valimizin ve BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle damÄ±zlÄ±k koÃ§ alÄ±mÄ±nda bizlere katkÄ±larÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. KÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸanlarÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ± iÃ§in herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Elimizden geldiÄŸince iyi yerlere varmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Babadan, atadan, dededen gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi bu iÅŸi yapÄ±yoruz. Bu iÅŸi parasÄ± iÃ§in deÄŸil, hevesimiz olduÄŸu iÃ§in yapÄ±yoruz"Â

HAYVANCILIKTA DESTEK PROGRAMLARI SÃœRÃœYOR

DamÄ±zlÄ±k Koyun KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet KÃ¼rÅŸat Ulusoy ise hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan Ã§iftÃ§ilere yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli destek programlarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Kuzu-oÄŸlak desteklemesi, aile iÅŸletme desteklemesi, Ã§oban istihdam desteÄŸi ve genÃ§ kadÄ±n Ã§iftÃ§i destekleri saÄŸlÄ±yoruz. Bunun yanÄ±nda, yine Valimiz Mehmet Makas'Ä±n destekleri ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla koÃ§ daÄŸÄ±tÄ±m projemiz var. KoÃ§larÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k, seÃ§imlerimizi yaptÄ±k. BakanÄ±mÄ±zÄ±n ve Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n destekleriyle bu suluklarÄ±n daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Burada yetiÅŸtiricilerin maksimum seviyede destek almasÄ± ve bu iÅŸleri severek yapmalarÄ± iÃ§in SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n, devletimizin, valimizin ve TarÄ±m Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n de destekleriyle tÃ¼m gayretimizle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±.

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