Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, yönetmelikte ne değişti? Seferberlik ve savaş hali tüzüğü nedir? Resmi Gazete’de yayımlanan seferberlik ve savaş hali yönetmeliği maddeleri

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlan karara göre, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile, 25 Haziran 2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince; 24 Mayıs 1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün' yürürlükten kaldırılmasına ve 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin' yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Peki, Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir, yönetmelikte ne değişti? Seferberlik ve savaş hali tüzüğü nedir? Peki, Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir, ne demek, seferberlik ve savaş hali yönetmeliği ne değişti? Seferberlik ve savaş hali tüzüğü nedir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan seferberlik ve savaş hali yönetmeliğiyle, seferberlik ve savaş hali hükümlerinin uygulama esasları, hazırlık ve teşkilatlanmaya ilişkin hususlar, kamu idareleri personeli ile gerçek ve tüzel kişilere verilecek görev ve sorumluluklar, seferberlik ve savaş halinin ilan ve kaldırılmasına yönelik duyuru işlemlerine ilişkin esaslar belirlendi.

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Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir?

Seferberlik ve savaş hali ile bunların henüz ilan edilmemiş olduğu savaşı gerektirecek durumun baş gösterdiği gergin ve buhranlı dönemlere ilişkin eylem planı ve hazırlıklara ilişkin yönetmeliği ifade ediyor.

Seferberlik ilanı nedir, hangi durumlarda ilan edilir?

Seferberlik bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlıkların ve önlemlerin tümü olarak adlandırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından seferberliğin tanımı şöyle:

"Seferberlik, ülke ve millet olarak devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir."

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Seferberliğin ilan edilmesi için bir devletin diğer devlet veya devletlerle savaş ihtimalinin kaçınılmaz olması, iç bünyedeki karışıklıkların normal şartlarla karşılanmadığı bir ortamın meydana gelmesi gerekir.

Aynı zamanda seferberlik bu durumun ilan edildiği ya da savaşın devam ettiği döneme deniliyor. Kısmi seferberlik; ülkenin bir ya da daha çok bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik olarak geçiyor.

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği ne değişti?

Yönetmeliğe göre, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan ya da Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın ortaya çıkması, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması halinde Cumhurbaşkanı, genel veya kısmı seferberlik ilanına karar verecek. Seferberlik kararı derhal Resmi Gazete'de yayımlanacak ve aynı gün TBMM onayına sunulacak.

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Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Bakanlar Kurulunca 1980'de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri lojistik seferber olma hazırlıkları yönetmeliği, 1991'de çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri personel seferberliği yönetmeliği ile 2010'da çıkarılan yedek personel erteleme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Mevzuatta yürürlükten kaldırılan seferberlik ve savaş hali tüzüğüne yapılan atıflarda bu yönetmeliğe yapılmış sayılacak.