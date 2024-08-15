Sefaköy Metrobüs Durağı'nda metrobüste yangın çıktı
Küçükçekmece'de metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu.
15.08.2024 - 18:54 | | Oğuzhan CİN - İhsan DÖRTKARDEŞ - Hiba KARGI / İSTANBUL, (DHA)
Yangın, saat 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.