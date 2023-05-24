Seçimin ikinci turu için akın ettiler! Rekora gidiyor

Yüksek seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilerine göre, ilk turda 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasındaki 12 günlük sürede yurt dışında kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287’si sandığa gitmişti.



Gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı da 148 bin 183 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49.40, gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4.33 olarak açıklanmıştı.

KUYRUKLAR OLUŞTU



YSK, 2. tur için yurt dışında oy kullanımına yönelik sıkıştırılmış bir takvim belirledi. 20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs’ta (bugün) sona erecek. Aynı tarihte başlayan gümrüklerde oy kullanma işlemi de 28 Mayıs Pazar akşamı saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Sıkıştırılmış takvime ve yurt dışında belli sayıda merkezde oy kullanma imkanına karşın, gurbetçi seçmen sandık başlarında yine kuyruk oluşturdu. YSK’da alınan bilgiye göre, dün saat 22.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 733 bin 940 oldu.





OYLAR TÜRKİYE'YE GELİYOR



Öte yandan ikinci tur seçimleri için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde THY’nin tarifeli uçaklarıyla İstanbul’a gönderilmeye başladı.



"DÜNYADA BÖYLE BİR ORGANİZASYON YAPAN BAŞKA BİR ÜLKE YOK"



Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında rekor katılımla oy kullanıldı.



TRT Haber'in geçtiği bilgilere göre de; Essen kentindeki başkonsoloslukta hafta sonu nedeniyle oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Essen Başkonsolosluğu Seçim Merkezi'ni ziyaret etti.



YTB Başkanı Eren, vatandaşların sandığa yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok" dedi.



"Ben tüm vatandaşlarımızı hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasi şölenine çağırıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesi yurt dışında 73 ülkede, 167 oy kullanma merkezinde vatandaşların ayağına böyle sandık götürmüyor. Muazzam bir organizasyon var. Burada dışişleri bakanlığımıza, büyükelçiliğimize, başkonsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz."



Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın da, katılımın rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa genelinde artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. İlk tura kıyasla günlük oy kullanımlarda Essen Başkonsolosluğu görev bölgesi açısından iki katı üzerinde bir katılım var. Sandık sayılarını biz bugün 33'e çıkardık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olduğunu gördük. Devletimizin izniyle, katkısıyla bu sandık sayılarını artırdık. Vatandaşlarımız da bunun karşılığında teveccüh göstererek oy kullanmaya geldiler."

Almanya'da oy vermek isteyen vatandaşlar 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.