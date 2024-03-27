Seçimde AVM’ler açık mı, seçim günü AVM’ler kapalı mı olacak? AVM’ler 31 Mart Pazar günü kaçta açılıyor, AVM’lerde mağazalar seçim günü açık mı?

31 Mart Pazar günü Türkiye seçime gidiyor. Seçim günü bazı yasaklar/kısıtlamalar söz konusu oluyor. Özellikle açık yerler seçim yasakları kapsamında merak ediliyor. Peki, Seçim günü nereler açık, AVM’ler seçimde kapalı mı? 31 Mart Pazar günü AVM’ler açık mı, seçimde AVM’ler kaçta açılıyor?

Seçim günü AVM’ler açık mı, 31 Mart Pazar Günü AVM’ler kapalı mı?

Seçim günü AVM'lerin kapalı ya da açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Seçim yasakları kapsamında kahvehane, kıraathane ve internet cafe gibi yerler umumi eğlence işyerleri kapalı olacak.

Seçim günü sadece eğlence merkezleri kapalı, insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

31 Mart seçim yasakları

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart Pazar günü bazı yasaklar söz konusu.



Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içki içilmesi yasak olacak.



Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.



Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

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Oyların kullanılacağı günde düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18:00'dan sonra düzenlenebiliyor.