Seçim sonrası yoğun diplomasi gündemi: Ankara 4 önemli konuğu ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Daha önce şubatta Türkiye’ye yapacağı ziyareti erteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nisanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olması bekleniyor.

Ay içerisinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de Ankara’ya ziyarette bulunması planlanıyor.

12 yıllık aradan sonra şubatta Kahire’ye giden Erdoğan, Sisi’yi Türkiye’ye davet etmiş, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söylemişti. Sisi de davet için “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye’yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum” demişti.

MİÇOTAKİS GELECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de, nisan sonunda Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Steinmeier’in ziyareti, 10 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyindeki yapılan ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Mayıs ayında ise, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’ye iade-i ziyarette bulunması bekleniyor. Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında Yunanistan’a yaptığı ziyaretle iki ülke ilişkilerinde bahar dönemini başlatmıştı.

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IRAK’A KRİTİK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan nisan ayı içerisinde Irak’a kritik önem taşıyan bir ziyaret de gerçekleştirecek. Türkiye-Irak Güvenlik Mekanizması Görüşmesi’nden sonra yayımlanan ortak sonuç bildirisinde Irak’ın, PKK terör örgütünü “yasaklı örgüt” ilan etmesiyle tarihi bir adım atılmıştı. Bu önemli adımı takiben iki ülkenin, Irak’ın kuzeyindeki bölücü terör unsurlarına yönelik müşterek harekat düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor.

Terör örgütünün Irak’taki desteğini kaybetmesini hedefleyen Türkiye, bu kapsamda kurulacak bir “ortak operasyon merkezi” için de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan’ın Irak ziyaretinde, terörle mücadelenin yanı sıra enerji, su, tarım, sınır kapılarının işletilmesi gibi çeşitli alanlarda bölgesel işbirliğini içine alan bir çerçeve anlaşmasının imzalanması için hazırlık yapılıyor. Ziyaret sırasında bu yönde bir mutabakat muhtırası imzalanması bekleniyor.

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