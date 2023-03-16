CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§im'inde propaganda dÃ¶neminde uyulmasÄ± gereken usul ve esaslara iliÅŸkin YSK kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Karara gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in 31 Mart 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼, milletvekili seÃ§imi iÃ§in ise 18 Mart 2023 Cumartesi gÃ¼nÃ¼, propaganda sÃ¼reci baÅŸlayacak, 13 MayÄ±s 2023 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'de sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminde ilk turda geÃ§erli oylarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde seÃ§im ikinci tura kalacak. Ä°kinci turda propaganda sÃ¼reci ise 15 MayÄ±s 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak, 27 MayÄ±s 2023 Cumartesi saat 18.00â€™de son bulacak.

SeÃ§im zamanÄ±nda, genel yollar Ã¼zerinde, mabetlerde, kamu hizmeti gÃ¶rÃ¼len bina ve tesisler ile ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nca gÃ¶sterileceklerden baÅŸka meydanlarda toplu olarak sÃ¶zlÃ¼ propaganda yapÄ±lamayacak. Hangi meydanlarda toplu olarak sÃ¶zlÃ¼ propaganda yapÄ±labileceÄŸi ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nca belirlenecek. Ä°lÃ§e seÃ§im kurulunca, o seÃ§im Ã§evresi iÃ§indeki miting alanlarÄ± 28 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ne kadar belirlenerek, seÃ§ime katÄ±lan adaylara yazÄ±lÄ± olarak bildirilecek. Adaylar, bildirimden itibaren 2 gÃ¼n iÃ§inde yararlanmak istedikleri miting alanlarÄ±nÄ± ve sÃ¼resini yazÄ±lÄ± olarak ilÃ§e seÃ§im kuruluna iletecek. Birden fazla cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n sÃ¶zlÃ¼ propaganda yapmak iÃ§in mÃ¼racaatÄ± Ã¼zerine, ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nca toplantÄ±, meydan, gÃ¼n, sÄ±ra ve saatlerinin 1 MayÄ±s 2023 Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ad Ã§ekme ile belirlenerek, ilgililere tebliÄŸ edilecek.

Belirlenen miting alanÄ±na aynÄ± gÃ¼n ve saatlerde sÃ¶zlÃ¼ propaganda iÃ§in birden fazla aday tarafÄ±ndan baÅŸvurulmasÄ± halinde propaganda sÃ¼resi en az 2 saat olacak. Birbirini takip eden propagandalar arasÄ±nda en az 2 saat ara bÄ±rakÄ±lacak. BaÅŸvuran adaylar arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, propaganda sÄ±rasÄ± ad Ã§ekerek belirlenecek. Adaylar arasÄ±nda anlaÅŸma olmasÄ± durumunda, propaganda gÃ¼n ve saatlerinin diÄŸer aday/adaylarÄ±n muvafakati aranmadan deÄŸiÅŸtirilebilecek.

KAMPÃœSLERDE SEÃ‡Ä°M PROPAGANDASI YAPILAMAYACAK

AÃ§Ä±k yerlerde, gÃ¼neÅŸin battÄ±ÄŸÄ± ikinci saatin sonundan, gÃ¼neÅŸin doÄŸmasÄ±na kadar toplu olarak sÃ¶zlÃ¼ propaganda yapÄ±lamayacak. FakÃ¼ltelerin, Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nÄ±n, teknik ve idari birimlerinin bulunduÄŸu etrafÄ± kapalÄ± ve giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kontrollÃ¼ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversitelerin kampÃ¼slerindeki tÃ¼m aÃ§Ä±k ve kapalÄ± alanlarÄ±n Ã¶ÄŸrenciler ve personel tarafÄ±ndan ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±narak, buralarda seÃ§im propagandasÄ± ve seÃ§im toplantÄ±sÄ± yapÄ±lamayacak. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ propaganda yapÄ±lamayacak.

SEÃ‡Ä°M BÃœROLARI

AdaylÄ±klarÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi 31 Mart 2023 Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmek Ã¼zere yurt iÃ§inde seÃ§im bÃ¼rolarÄ± aÃ§abilecek. Ancak adaylar yurt dÄ±ÅŸÄ±nda seÃ§im bÃ¼rosu aÃ§amayacak. Siyasi partiler ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylar, seÃ§im takvimi baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi olan 18 Mart 2023 Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren seÃ§im bÃ¼rolarÄ± aÃ§abilecekler. DiÄŸer seÃ§im faaliyetleri saklÄ± kalmak Ã¼zere, seÃ§im bÃ¼rolarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ve sesli propaganda yapÄ±labilecek ancak, seÃ§im bÃ¼rolarÄ±nda yapÄ±lacak sesli yayÄ±nlarda Ã§evresel gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ile ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerine uyulmasÄ± gerekecek. SeÃ§im bÃ¼rolarÄ±, saat 09.00'dan 23.00'e kadar halka aÃ§Ä±k faaliyette bulunabilecek. SeÃ§im bÃ¼rolarÄ±ndaki ilan ve reklam malzemeleri 13 MayÄ±s 2023 (Ä°kinci oylamaya kalmasÄ± halinde 27 MayÄ±s 2023) Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 18.00'de kaldÄ±rÄ±lacak, bÃ¼rolarÄ±n faaliyetleri de bu tarihte son bulacak.

Adaylar, propaganda dÃ¶neminin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinden seÃ§imden bir gÃ¼n Ã¶nce saat 18.00'e kadar, yurt iÃ§inde yayÄ±mlanan yazÄ±lÄ± basÄ±nda ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi aÃ§mak suretiyle sÃ¶zlÃ¼, yazÄ±lÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapabilecek. Ancak, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yayÄ±mlanan yazÄ±lÄ± basÄ±nda ilan ve reklam yoluyla yazÄ±lÄ± ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapamayacak.

VatandaÅŸlarÄ±n elektronik posta adreslerine, taÅŸÄ±nabilir ya da sabit telefonlarÄ±na gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼, sesli veya yazÄ±lÄ± mesaj gÃ¶ndermek suretiyle propaganda yapÄ±lmasÄ± yasak olacak. Ancak, siyasi partiler kendi Ã¼yelerine destekledikleri aday ile ilgili sesli, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya yazÄ±lÄ± mesajlar gÃ¶nderebilecek.

SEÃ‡Ä°MDEN 10 GÃœN Ã–NCE VATANDAÅžIN OYUNU ETKÄ°LEYECEK YAYIN YAPILAMAYACAK

Oy verme gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nceki on gÃ¼n iÃ§inde yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ ve gÃ¶rsel basÄ±n ve yayÄ±n araÃ§larÄ± ile kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler, bilgi ve iletiÅŸim telefonlarÄ± yoluyla mini referandum gibi adlarla, adayÄ±n lehinde veya aleyhinde veya vatandaÅŸÄ±n oyunu etkileyecek biÃ§imde yayÄ±n ve herhangi bir surette daÄŸÄ±tÄ±m yapÄ±lamayacak. Bu sÃ¼renin dÄ±ÅŸÄ±nda yurt iÃ§inde yapÄ±lacak kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayÄ±nlarda; tarafsÄ±zlÄ±k, gerÃ§eklik ve doÄŸruluk ilkelerine uyulmasÄ± gerekecek. Ancak, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸekilde kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayÄ±nlar yapÄ±lamayacak. Kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve anketlerin yayÄ±nlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, araÅŸtÄ±rmanÄ±n hangi kuruluÅŸ tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, denek sayÄ±sÄ±nÄ±n, araÅŸtÄ±rmanÄ±n kim tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸinin aÃ§Ä±klanmasÄ± gerekecek. Â Bu kurallara aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tespiti halinde, ilgisi itibariyle konu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±klarÄ±, Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu ve EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸine bildirilecek.

HOPARLÃ–RLE PROPAGANDA

Propaganda dÃ¶neminde halkÄ±n huzur ve rahatÄ±nÄ± bozmamak koÅŸuluyla sadece yurt iÃ§inde aÃ§Ä±k yerlerde, gÃ¼neÅŸin batmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci saatin sonuna kadar hoparlÃ¶rle propaganda serbest olacak. Buna karÅŸÄ±n, baÅŸka bir aday adÄ±na aÃ§Ä±k ya da kapalÄ± yer toplantÄ±sÄ± yapÄ±lan saatlerde, bu toplantÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ve binalardan iÅŸitilecek ve bu toplantÄ±larÄ± rahatsÄ±z edecek biÃ§imde hoparlÃ¶rle propaganda yapÄ±lamayacak. Adaylar, istemeleri halinde, ilÃ§e seÃ§im kurulunun dÃ¼zenleyeceÄŸi programa gÃ¶re varsa belediye hoparlÃ¶rlerinden bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eÅŸit surette faydalanabilecek.

EL Ä°LANLARINDA TÃœRK BAYRAÄžI VE DÄ°NÄ° Ä°BARELER BULUNDURULAMAYACAK

Adaylar, propaganda dÃ¶neminde broÅŸÃ¼r, el ilanlarÄ±, poster, afiÅŸ veya ses ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ iÃ§eren CD/DVD gibi her tÃ¼rlÃ¼ yayÄ±nÄ± sadece yurt iÃ§inde daÄŸÄ±tmakta serbest olacak. Ancak; siyasi partiler ve adaylarÄ±n, bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir hediye ve eÅŸantiyon daÄŸÄ±tmalarÄ±, daÄŸÄ±ttÄ±rmalarÄ± veya bunlarÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kiÅŸiler ya da kurum ve kuruluÅŸlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla daÄŸÄ±ttÄ±rmalarÄ± yasak olacak. Siyasi partiler ve adaylar, halkÄ±n huzur ve refahÄ±nÄ± bozmamak, yaya ve taÅŸÄ±t trafiÄŸini engellememek koÅŸuluyla Ã¶nceden izin almaksÄ±zÄ±n sadece yurt iÃ§inde stant aÃ§abilecek. Propaganda iÃ§in kullanÄ±lan el ilanlarÄ± ve diÄŸer her tÃ¼rlÃ¼ matbuat Ã¼zerinde TÃ¼rk BayraÄŸÄ± ve dini ibareler bulundurulamayacak.

SeÃ§im zamanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼cretsiz olarak isteklisine tahsis edilen ilan ve reklam yerleri iÃ§in Ã¼cret talep edilemeyecek. Bu yerler adaylar arasÄ±nda eÅŸit paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

298 sayÄ±lÄ± Kanun'da yasaklanan yerler dÄ±ÅŸÄ±nda, kamuya aÃ§Ä±k alanlara yerleÅŸtirilmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ilan ve reklam yapmaya uygun sabit dijital reklam panolarÄ± vasÄ±tasÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapÄ±labilecek. Ancak, bu araÃ§larla sesli propaganda yapÄ±lamayacak.

Propaganda dÃ¶neminin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan oy verme gÃ¼nÃ¼ne kadar ÅŸehir iÃ§i veya ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda, toplu taÅŸÄ±ma amacÄ±yla kamu hizmetlerinde kullanÄ±lan hava, kara, deniz ve raylÄ± sistem taÅŸÄ±tlarÄ±ndaki reklam yerleri ve araÃ§larÄ±nda, propaganda iÃ§eren yayÄ±nlar yapÄ±lamayacak. Kural, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na tahsis edilmiÅŸ Ã¼stÃ¼ kapalÄ± duraklar ile yolcularÄ±n inip bindiÄŸi kapalÄ± alanlarda da geÃ§erli olacak.

Devlet, katma bÃ¼tÃ§eli idareler, il Ã¶zel idareleri, belediyelerle bunlara baÄŸlÄ± daire ve mÃ¼esseseler, iktisadi devlet teÅŸekkÃ¼lleri ve bunlarÄ±n kurduklarÄ± kurumlar ve ortaklÄ±klarÄ± ile diÄŸer kamu tÃ¼zel kiÅŸiliklerinde memur ve hizmetli olarak Ã§alÄ±ÅŸanlar ilan daÄŸÄ±tamayacak.

SEÃ‡Ä°M SÃœRECÄ°NDE YAPILMAYACAK Ä°ÅžLER

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ve gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda propaganda yapÄ±lamayacak. Devlet, katma bÃ¼tÃ§eli idareler, il Ã¶zel idareleri, belediyelerle bunlara baÄŸlÄ± daire ve kurumlar, iktisadi devlet teÅŸekkÃ¼lleri ve bunlarÄ±n kurduklarÄ± kurumlar ve ortaklÄ±klarÄ± ile diÄŸer kamu tÃ¼zel kiÅŸilikleri, umumi menfaatlere hadim cemiyetler ve BankacÄ±lÄ±k Kanununa tabi teÅŸekkÃ¼llerin, herhangi bir adayÄ±n lehinde veya aleyhinde veya vatandaÅŸÄ±n oyuna tesir etmek maksadÄ±yla her tÃ¼rlÃ¼ yayÄ±nlarda bulunmalarÄ± yasak olacak. Kamu yararÄ±na Ã§alÄ±ÅŸan dernek ve vakÄ±flar, seÃ§menin oyunu etkileyebilecek giriÅŸimlerde bulunamayacak.

Yurt iÃ§inde yapÄ±lacak seÃ§im propaganda gezilerine, bakanlarla, milletvekilleri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasÄ±talarla katÄ±lamayacak. Bu maksatla yapÄ±lacak gezilerde, protokol icabÄ± olan karÅŸÄ±lama ve uÄŸurlamalar ile tÃ¶renlerin yapÄ±lamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Bu maddedeki yasaklama, aday olmasÄ± halinde gÃ¶revde bulunan cumhurbaÅŸkanÄ± iÃ§in de geÃ§erli olacak. SeÃ§im propagandasÄ±yla ilgili gezilere hiÃ§bir memur katÄ±lamayacak. (DHA)

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