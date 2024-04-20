Seçim paraları hangi tarihte, ne zaman yatacak? Seçim görevli ücretleri 2024 sorgulama

2024 seçim görevli ücretleri, 31 Mart yerel seçimlerinde görevli olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve seçimde sandık kurullarında görev alan vatandaşlar, seçim paralarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, seçim paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar hesaplara yatırılması tahmin ediliyor.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görev yapan sandık kurulu başkanları 2 bin 947 lira ücret alacak. Sandık görevlilerine ise 2 bin 88 lira ödeme yapılacak. Partili üyelere 1044 TL ve bina sorumlularına ise 2 bin 936 lira ödenecek.

SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

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