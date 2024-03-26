Seçim günü seyahat yasak mı? 2024 seçim yasakları nelerdir, 31 Mart seçim günü şehirler arası otobüsler çalışıyor mu, yolculuk serbest mi?

Seçim günü uygulanacak olan yasaklar oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanı, İl-İlçe Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları seçilecek. Peki, Seçim günü seyahat yasak mı? Şehirler arası otobüsler çalışıyor mu, yolculuk serbest mi?

31 Mart seçim günü şehirler arası otobüsler çalışıyor mu, yolculuk serbest mi?

Sokağa çıkma yasağı YSK seçim yasakları listesinde yer almıyor. Vatandaşlık görevi olan oy kullanma görevini yerine geitrdiği sürece vatandaşlara şehirler arası veya yurt dışına seyahat kısıtlaması getirilmemiştir. Ancak Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.