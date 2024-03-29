Seçim günü kafeler açık mı, 31 Mart’ta kafeler kaçta açılıyor? Yerel seçimde kafeler kapalı mı, internet kafeleri restoranlar, lokantalar seçim günü açık mı?

31 Mart seçim gününde, kafeler ve AVM'lerin açık mı, kapalı mı olacağı merak konusu oldu. YSK tarafından belirlenen seçim günü yasaklarıyla birlikte, seçim günü açık ve kapalı olacak olan mekanlar da netlik kazandı.

SEÇİM GÜNÜ KAFELER AÇIK MI, MEKANLAR SEÇİMDE KAPALI MI OLACAK?

31 Mart yerel seçim gününde kafeler ve AVM'lerin açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. YSK tarafından yayımlanan seçim günü yasaklarına göre, düğün, nişan ve benzeri eğlence tarzındaki durumlar 18.00'dan sonra düzenlenebilecek



Tüm umumi eğlence mekânları oy verme süreci boyunca hizmet vermeye kapalı olacak.



Buna göre; 31 Mart seçim gününde tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK OLAN YASAKLAR

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.



YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.



Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.



Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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