Seçim günü alkol yasağı kaça kadar (saat kaçta başlıyor), 31 Mart alkol içmek ve satışı yasak mı, ne zaman bitiyor? Pazar günü alkollü mekanlar açık mı?

Seçim günü alkol satışı yasak mı, 31 Mart’ta alkol satışı var mı? Seçim günü alkol yasağı olup olmadığına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam diyor. Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Seçim kapsamında bulunan yasaklar içerisinde alkol yasağı olup olmadığı varsa bu yasağın ne zaman ve saat kaçta biteceği sorgulanmaya başlandı. Peki, seçim alkol yasağı saat kaçta, ne zaman bitiyor, seçim günü alkollü mekanlar açık mı, kapalı mı? İşte seçim günü alkol satış yasağı ile alkol içme yasağına dair merak edilenler…

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER, 31 MART ALKOL İÇMEK VE SATIŞI YASAK MI?

Oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak. Bütün eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00’e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak. 18.00 ile 21.00 arasında sadece YSK’nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. Ancak, YSK bu süreyi öne çekebilecek.

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SEÇİM GÜNÜ ALKOL YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇA KADAR?

Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ AVM’LER, KAFELER VE RESTORANLAR KAPALI MI?

31 Mart seçim gününde tüm kafeler ve AVM'ler kapalı olacak. Sadece lokantalarda yemek verilecek.