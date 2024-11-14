Seçil Erzan’dan mahkeme başkanına 27 sayfalık dikkat çeken mektup!

Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu 29 kişiyi “özel fon” adı altında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan yarın yeniden hakim karşısına çıkacak. Erzan, duruşmadan bir gün önce mahkeme başkanına kendi el yazısıyla yazdığı 27 sayfalık bir mektup gönderdi.

“EMRE BELÖZOĞLU’NA ARDA TURAN’A BEN GİTMEDİM ONLAR BANA GELDİ”

Mektupta kimseyi fona ikna etmeye çalışmadığını söyleyen Erzan, “Dosyadaki futbolcu ve o çevredeki müştekilerin hepsi birbirlerinin yönlendirmesi ve iknası ile paralarını çoğaltmak ve bankadan daha fazla para kazanmak için bana geldiler. Ben Fatih Terim ile çalışıyordum. Ben Şube Müdürü Seçil Erzan olarak, Nur Erkasap’a, Volkan Bahçekapılı’ya, Emre Belözoğlu’na, Buse Terim’e, Arda Turan’a, Muslera’ya gitmedim” dedi.

“ANAPARASININ TAMAMINI ALAN ARDA TURAN 7.5 MİLYON DOLAR ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR”

Çoğu müştekinin anaparasını aldığını söyleyen Seçil Erzan, “Arda Turan anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde 7.5 milyon dolar alacağı olduğunu iddia etmektedir” dedi. Erzan ayrıca, Arda Turan’ın ifadesinde, ‘Faiz almadığımı herkes bilir’ dediğini hatırlatarak, “Ancak Arda Turan yıllar sonra birdenbire benimle çalışmaya karar vermesi ve gayrimenkul satacak, arkadaşlarından borç alacak kadar nakit yaratma telaşına girmesi, yıllarca bankadaki mevduat ve faizi için arayıp ikna edemediğim Arda Turan’ı yine benim ikna etmediğimin ve yüksek faiz beklentisinin ispatıdır” dedi.

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“TEK ORTAK KESİŞİM NOKTAMIZ FATİH TERİM”

Yıllarca aynı camiada birlikte çalışan, birbirlerinin dostu, ailesi olan kişileri ikna edemeyeceğini söyleyen Erzan, “Bu mümkün değildir. Bu kişilerle ortak kesişim noktamız Fatih Terim ile uzun yıllardır yarattığım yüksek müşteri memnuniyetidir” dedi.

“NİTELİKLİ YATIRIMCILAR”

Mektubunda müştekiler için, “Mağdur olduğunu iddia edenler” şeklinde bahseden Seçil Erzan, “Mağdur olduğunu iddia edenlerin çok yüksek faizleri kayıt dışı elde etme taleplerinin normal görünüp kusur olmadığı, her türlü denetim imkanı açık ve ortada iken, imkanları olduğu halde incelemeyen, araştırmayan bu nitelikli yatırımcıların, müsvedde kağıtları bilerek benden talep etikleri ödemeleri zamanında aldıkları ve yetindikleri, sadece oturduğum koltuk ve banka müdürü unvanım yeterli bulduklarını ve bu sebeple güvendiklerini iddia etmektedirler” dedi.

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“BANA PARA VEREN HERKES TEFECİLİK İRADESİ İLE HAREKET ETTİ”

Mektubunun son sayfasına, “Sayın Başkan” diyerek başlayan Erzan, “Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etmiştir. Birçoğu dosyada olan kişiler birbirlerinin paraları ile bilerek zenginleşmişlerdir. Para hırsı insani değerlerinin önüne geçmiş kişiler yüzünden yaşadığım çok zor günlerden, travmatik olaylardan sonra tutukluyum. Kimseye kötülük yapma amacında olmadım. En kötü günleri ben yaşadım. Bedelini ödedim. Ödemeye de devam ediyorum. Bu yaşadıklarım artık son bulsun” dedi.