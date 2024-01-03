Seçil Erzan olayında yeni mesajlar ortaya çıktı: Yeni kurbanlar, pardon yeni müşteriler buldunuz mu?

Spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 mağdurun dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan DenizBank'ın Leventteki şube müdürü Seçil Erzan'ın kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi raporu davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı. 553 sayfalık raporda, arka kısmının kırılmış ve parçalanmış olan telefonda Erzan'ın öncelikle sanıklarla ve müştekilerle mesajlaşmaları, sonrasında Erzan'ın avukatının belirttiği isimlerle mesajlaşmaları ve daha sonrada telefon içerisinde yer alan mesajların dökümü yapıldı. Bilirkişi raporunda, Seçil Erzan'ın Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan'ın ardından eski Galatasaray kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen avukat Candaş Gürol ile yaptığı mesajlaşmalara ulaşıldı.

SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLDİ

Rapor davanın görüldüğü 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne önceki gün ulaştı. 553 sayfadan oluşan raporda Erzan’ın aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernonda Muslera’nın da arasında olduğu 74 kişiyle mesajlaşmaları yer aldı. Bilirkişi raporunda mesajların silindiği ancak büyük bir kısmının geri getirildiği bilgisi yer aldı. Mesajları geri getirilebilen kişilerden biri de Arda Turan oldu. Seçil Erzan ve Arda Turan arasında mesajların raporda ilk başladığı tarih Aralık 2022 olarak yer aldı. İkili arasındaki son mesajlaşma ise Erzan tutuklanmadan 1 ay önce olan 10 Mart 2023’e kadar devam ediyor.

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"24 SAAT TELEFON AÇIK NEYE İHTİYACIN OLURSA"

2022 yılında yapılan mesajlaşmalarda ikilinin çok samimi olduğu görülüyor. Öyle ki Arda Turan, Seçil Erzan’ın hasta olan annesi için bol bol dua ettiğini söyleyerek, “Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona” ve “İnşallah anneciğin çok iyi olacak. 24 saat telefon açık neye ihtiyacın olursa” dediği mesajları raporda yer aldı.

Erzan ile Arda Turan arasındaki bir konuşma ise şöyle:

Seçil Erzan: Şimdi elden 500 aldım. 200 daha saat 16.30 gibi elden alacağım. Şimdi bendeki senin muhasebeye göndereyim mi? Canım 450 vermişler. Birazdan bana teslim edecekler

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Arda Turan: Tamamdır. Gelecekler almaya

Seçil Erzan: Canım sana daha ne kadar gerekli? Saat vs için

Arda Turan: Patron sensin. Araba falan için 20’sinden sonraya bıraktım.

"3 MİLYON 400 BİN DOLARA İHTİYACIM VAR"

Bu konuşmadan bir hafta sonra ise Arda Turan Erzan’a, “Canım benim 3 milyon 400 bin dolara ihtiyacım var. Sen ona göre organize edersen süper olur” şeklinde mesaj atıyor. Erzan ise, “Tamam canım” diye cevap veriyor.

ARDA TURAN: HİÇ MÜŞTERİMİZ YOK MU?

İlerleyen konuşmalarda ise para sıkıntısı yaşanmaya başlıyor. Seçil Erzan Arda Turan’a mesaj atarak başka bir bankaya para yatırılması gerektiğini söylüyor. Arda Turan’da, “Atıyorum” diyerek başka bir bankaya ait hesap bilgilerini Erzan’a gönderiyor. Bu mesajlaşmanın devamında ise kimlerden para isteyebileceklerini konuşan ikiliden Arda Turan’ın, “Hiç müşterimiz yok mu?” demesi dikkat çekti. Raporu hazırlayan adli bilişim uzmanı da bu mesajın altını çizerek rapora ekledi.

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Turan ve Erzan arasında geçen söz konusu konuşma ise şöyle;

Arda Turan: Emre yetişmez diyor

Seçil Erzan: Tekrar sormuş mu?

Arda Turan: Darmadağın oldum.

Seçil Erzan: Emre çözecek gibi. Arıyorum seni

Arda Turan: Hocaya bir şey dedik mi?

Seçil Erzan: Hayır demedik. E.. çözecek gibi

Arda Turan: İnşallah bakalım

Seçil Erzan: Ben inanıyorum. Yazdı bana da

Arda Turan: İnan bana samimiyetten söylüyorum. Başım tuttu

Seçil Erzan: Sakin ol çözeceğiz

Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu? Buna koyacak mesela iyi bir şey verelim. Sen mi konuşacaksın. Bir iki kişiye sordum. Nakitleri yok

Seçil Erzan: Düşünüyorum

"BİZ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKALIM"

Arda Turan: Emre aradı da, ‘abi pazartesiye kadar olmuyor’ diyor. Pazartesi de olmaz onun işi

Seçil Erzan: Öyle mi demişler?

Arda Turan: Seçil’im bunlar o işleri yapamazlar. 3 bile mucize

Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun

Arda Turan: O 3 için beni 50 kere arayacak ben biliyorum.

Seçil Erzan: Neden gelene kadar mı arayacak?

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Arda Turan: Tabi bunlar paniktir. Bu ne işi nasıl oluyor çok soru

Seçil Erzan: Yok o yapamayacak anlaşıldı. Biz başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık

Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum. Bu sondu zaten

Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl. Ben samimiyim onla

Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçil’im bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor diye. Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda’nın işlemi diye

Seçil Erzan: Yaparsa H. Balta yapar. En aklı başında

Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size aylık bir işlem yapacağız 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak. Ne 2 milyon dolarmış. Nereden aradım o B’yi

"ASLIHAN’A ÇANTA ALACAĞIM 30-40 BİN DOLAR GÖNDEREBİLİR MİSİN?"

Konuşmaların başka bir bölümünde ise Arda Turan eşi Aslıhan Turan’a çanta alacağını ve Seçil Erzan’ın kendisine 30-40 bin dolar gönderip gönderemeyeceğini soruyor. Turan’ın mesajına 1 saat sonra cevap veren Erzan; “Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım” diyor. Turan ise, çantayı aldığını ancak hiç limiti kalmadığını söylüyor.

"KADER BİRLİĞİ YAPMIŞIZ BİZ ARTIK"

Şubat 2023’te ise Arda Turan gerilmeye başlıyor. Seçil Erzan’a, “Çok zor durumda kaldım” diyen Turan sonrasında ise, “Bana bunu nasıl yaparsın ya beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiç birini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben insanların gözünde ne hale düştüm” yazıyor. Erzan ise sadece, “Ne desen haklısın şu an” yazıyor. Konuşmanın başka bir bölümünde ise Erzan Arda Turan’a, “Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık” diyor.

"BUGÜNÜ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

Arda Turan sonrasında, “Seni tebrik ediyorum. Aramızdaki ilişkiyi buraya getirdin. Aynı koltukta 15 gündür oturup düşünüyorum. Emre’yi soktuk bu işe 2-3 gün sonra ne olacak ben ne diyeceğim. Sen bana mahcup oluyorsun ben tanımadığım adamlara. Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum. Bugünü hayatım boyunca unutamayacağım. İnsanların telefonlarını açamıyorum” diyor.

"KARDEŞİME KARIMA ÖMRÜMDE DÜŞMEDİĞİM DURUMA DÜŞÜRDÜN BENİ"

Arda Turan’ın son mesajları ise, “Seçil o para 5’e kadar gelsin. O kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi, oradaki paramı garanti altına alan yazılı bir evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşacağım. Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu’dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun. Akşam geleceğim deyip sonra Fatih hocanın yanına gideceğim dediğimde, ben hiçbirini yemiyorum. Sevgi bizde her şeyden önce gelir. Kardeşime, karıma ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni” diyor.

"CANIM SEN MUSLERA VE POLDİ'Yİ MUTLAKA HALLET"

Tercüman Musa Mert Çetin’in 2022 Aralık ayında Seçil Erzan’la konuşmaya başladığı ve o dönem Galatasaray’da forma giyen Podolski hakkında konuştukları ve Erzan’ın Podolski’yi ikna etmesi yönünde mesajlar attığı görüldü.

Seçil Erzan; Canım sen Musl .. ve Poldi mutlaka hallet, Çok çok iyi çünkü

Musa Mert Çetin; Tmm Seçom 2 siylede konuşucamm

Seçil Erzan; Yolunda mı her şey

Musa Mert Çetin; Kardeşin çok çalışıyor Seçoo

Seçil Erzan; Poldi?

Musa Mert Çetin; Sabahtan poldiyle buluşucam banka hesabı varmış onu kapatıp bütün parayı denizbank floryaya aktarıcak. bitsin hemen gelirim yanına

Musa Mert Çetin; Muslera ok

Seçil Erzan; Uçaktayım, yaa süpersin, ne kadar? Sabah erkenden giriş yapmam gerekiyor, diğerinide yapalım onda çok var.

Musa Mert Çetin; 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah podolskinin işi halledip gelicem yanına

Şeklinde Erzan ve Çetin arasında konuşmaların gerçekleştiği görülüyor. Raporun devamında Mert Çetin’in fona para yatırması için Muslera ve Podolski’yi ikna etmeye çalıştığı anlaşılıyor. Mert Çetin’in her adımını Erzan’a bildirmesi ise dikkat çekti. Konuşmaların devamı ise şöyle:

Musa Mert Çetin; Dün yeni yıllarını kutladım dedim direk girmiyim konuya bugün poldiye dalıcam, bence brumaya gerek yok çok yaymayalım derim ama yüz yüze konuşuruz

Seçil Erzan; Tamam 11 de evdeyim Candaş gidiyor sen direk bana gel.

Musa Mert Çetin; Şu haftayayı bi atlatalım alnımızın akıyla. Seçomm cumaya kadar benimkinin bir kısmınıda alsam efsane olacak ev sahibiyle sözleştim.

Musa Mert Çetin; Seçom ben aceleye getirmedim Nando beni sıkıştırmaya başladı pazar yurt dışına çıkıcam planımızı yapalım ona göre bende gününü söliyim kendisine normalde 5 inde bitiyor 9-10 gibi veririz dioduk ben fazla fazla 15 dedim ona biliosun.

Seçil Erzan; Canım benim burda sıkışmam sorun bizim işlerle ilgili değil

Mert Çetin’in Muslera’nın fona yatırdığı para sonrası geri ödeme istemesi üzerine Çetin’in Seçil Erzan’ı sürekli Muslera’ya ödeme yapması konusunda sıkıştırdığı, Erzan’ın ise Çetin’i ödeme yapacağını belirterek oyaladığı konuşmalar raporda görüldü. Mert’in Şubat 2023’ün sonuna doğru Erzan’a sisteme güveninin kalmadığını, Muslera’nın geç yapılan ödeme sonrası tedirgin olduğunu ve durumu başkalarına anlatacağı konusunda korkuları olduğunu ifade eden mesajlar attığı görüldü. Mert Çetin’in Erzan’a gönderdiği bazı mesajlar ise şöyle:

"SEN DİREKT FATİH HOCAYI ARA"

Musa Mert Çetin; Senden Sonra Arda aradı naptınız die dedim bu hafta 650 ödiycez haftaya 550 hatta sana faydam olsun diye Göyle bişey rica ettim Dedim Kaptan senin bu hafta alacağın varsa ne olur birazcık sabret önce buna ödeyelim yoksa Seçili patlatacak Tamam tamam hiç problem değil dedi o yüzden şu 2 hafta tamamen Musleraya odaklanabilirsin

Musa Mert Çetin; Cuma günü 650 gelmezse Direk Hocayla Hakan Ateşi arayacakmış

Seçil Erzan; Tövbeler olsun yarabbim

Musa Mert Çetin; Cuma 650 yi veremezsen büyük skandal olur o yüzden Ardadan ve Selçuktan rica et istersen bende ederim önce Nandoyu ödememiz lazım..

Seçil Erzan; Mert etme şimdi rica Selçuk ok zaten Arda gerilmesin iyice karışıyor

Musa Mert Çetin; Sen direk Fatih Hocayı ara

Musa Mert Çetin; Çünkü kaleci arayacak hiç olmazsa adam şok olmasın. Meblayı söylemezsen gelmiycem Yeter hep aynı şeyi yaşamaktan yıldım artık.

Musa Mert Çetin; Ya sen bizden ne istedin yaa Bize bu stresi niye çektiriosun ya yazık günah değil mi ya canımdan bezdim yalanlardan bezdimmm

Devamında ise kaleci Muslera’nın Seçil Erzan’a yazdığı kısa mesajlar da raporda yer aldı.

"YENİ KURBANLAR, PARDON YENİ MÜŞTERİLER BULDUNUZ MU"

Seçil Erzan’ın bir dönem sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol ile de konuşmalar raporda yer aldı. Avukat Candaş adıyla Erzan’ın telefonunda kayıtlı olan Candaş Gürol’a söylediği yalanlar nedeniyle Gürol’un kariyerini bitireceğini söyleyerek Erzan’la evlenmekten vazgeçtiğine dair mesajlar tespit edildi. Raporda yer alana mesajlardan bazıları ise şöyle:

"SEN NELERİN İÇİNDESİN"

Avukat Candaş; Sen nelerin içindesin, nelerin, ama konuşmaya bile halin yok.

Seçil Erzan; Candaş

Avukat Candaş; Çok yoruldum yalanlarından bana gerçeği anlat

Seçil Erzan; beni yalnız bırakma bu akşam Candaş, lütfen gel, dayanamıyorum lütfen gel, Candaş acil aç, hemen ara lütfen

Avukat Candaş; beni arama

Avukat Candaş; Ne oldu? Ceten ve sen, Isleri cozdunuz mu?, Yoksa yeni kurbanlar, Pardon Yeni musteriler buldunuz mu

Seçil Erzan; sorun yok

"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY DOĞRU"

Seçil Erzan’la Candaş Gürol’un Mart 2023’te yaptığı konuşmalar ise şu şekilde;

Avukat Candaş; Bana soylediklerinde kucuck bir yalan yoksa insallah cozersin. Bana yalan soylediysen insallah çözemezsin. Hep boyle dua ediyorum

Avukat Candaş; Fatin isin icinde !!! Ben eminim! hocayla bir yakinlasman oldu ben eminim. Bilmedigim daha cok sey var ben eminim. Kafayi yiyirum kafayı

Avukat Candaş; Bir aksam icip geldin bankadan srkadaslarla karsilastik dedin, O da kimbikir neydi, Beni aldattin belki de Defakarca

Seçil Erzan; Bak bu işten kurtulmayayım ki yok ne fatin ne hoca ilişkisi, Söylediğim herşey doğru

Avukat Candaş; Bana yasattıklarına bak, Uc kurusluk ınsanlar koseyı donsun dıye

Seçil Erzan; Söz veriyorum hepsini telafi edeceğim

Avukat Candaş; Bana layık gordugun seylere bak

Candaş Gürol’un mesajlaşmaların son bölümlerinde Erzan’a herkesi dolandırdığı için kızdığına dair mesajlar yer aldı.

TELEFON REHBERİNDE 5 BİN 689 KİŞİ KAYITLI

Raporda Seçil Erzan’ın telefonuna ait verilere de yer verildi. Veriler ise şöyle; Arama Günlüğü 591, Kişi listesi 5 bin 689, Notlar 19, Veriler 365, Ses 2 bin 175, Videolar 793, Arşivler 75, gibi verilerde raporda yer aldı.

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