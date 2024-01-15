Seçil Erzan davasında Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Muslera ve Arda Turan için flaş karar

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saat 21.00 sıralarında sona erdi.

"SPORCULARIN VE FATİH TERİM'İN İÇİNDE OLDUĞU FONDAN BAHSETMİŞ EŞİME"



Seçil Erzan'ın kuzeni tanık Tanın Yılmaz, "Seçil ile bankacılık ilişkim 2012 de başladı. Seçil'e ben koşulsuz güvendim. Ailemden biri olduğu için. 2012 den 2020'ye kadar belli miktarda paralar vermiştim. 2023 Ocak ortasına kadar Seçil'de bir gariplik vardı. Seçil benden sürekli para talep ederdi. 8 Mart'ta tarihinde fon olayını duydum. Sporcuların ve Fatih Terim'in içinde olduğu fondan bahsetmiş eşime. Ben 1.8 milyon dolar verdim. 1 milyon 265 bin dolar alacağım var" dedi.

"BANA GÖRE YILLARDIR SEÇİL ERZAN DEMEK DENİZBANK DEMEKTİ"



Tanık Fırat Özdemir, "2011 yılında tanıdım Seçil Erzan'ı. Beni bankaya çağırdı görüşmeye. Ve fon olduğunu bankanın özel müşterilerinin girebileceği, genel müdürler Hakan Ateş, Aydoğdu'nun da içinde olduğunu ve paraların elden alındığını söyledi. 2022 Aralık'ta 3 milyon 400 bin dolar elden verdim. Daha sonra bu paranın 4 milyona tamamlanması gerektiğini söyledi bende 646 bin dolar daha verdim. Fonda açık olduğunu söyleyince 1 milyon 400 bin dolar daha Ocak ayının sonunda verdim. Ana paradan 1 milyon 14 bin dolar alacağım var. Bu dosyada sadece Semih Kaya'nın menajerliğini yaptım. Şüphelerim arttığında Semih Kaya'ya bunu sormuştum. Bana göre yıllardır Seçil Erzan demek Denizbank demekti. Seçil Erzan'a olan güvenim şahsına değil aynı zamanda Denizbank'adır" diye konuştu.

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"HERKES FAİZİN PEŞİNE DÜŞTÜ"



Tanık ifadelerine karşı söz alan Seçil Erzan, "Ben banka müdürü koltuğumdan bir saat önce istifa etmiş olsam kimse bana para vermezdi. MASAK doğruyu ortaya çıkarır. Söylenenler doğru değil. Tüm hesap hareketleri ortaya çıksın. İnsanlara nasıl zorla kredi çektireceğim. Bir borç batağına düştüm. Herkes faizin peşine düştü anaparanın değil. Bagajı açıyordum paraları kapışıyorlardı, kapanın elinde kalıyordu. Bunlarla uğraşmaktan işime gücüme odaklanamıyordum. Ben niye kendimi mağdur edeyim. Sabahın 5'inde Arda arıyordu. Hiçbir şeye yetemiyordum. Candaş'ı mağdur ettim, buralara düşürdüm. Ben böyle birisi değildim. İnsanlar beni seviyordu. Herkes bana yardımcı olsun, birlikte bulalım bu paraları kimler aldıö dedi. Savunmasında sesi titreyen Seçil Erzan, "Ben olanları kabul ediyorum. Ayhan Akman'ın para hareketlerine bakılsın. Annemin bana ihtiyacı var. Beni kapatın sadece annemin yanında kalayım. Herkese ben borçlu çıktım" dedi. Bunun üzerine salondakilerden biri "Yalancı" dedi. Seçil Erzan'ın avukatı ise "Yalancı diyenlerin yalanını çıkaracağım. Nazlı Can akrabalarına giden paraları anlatsın. Ali Yörük, Seçil'in haberi olmadan aldığı paraları söylesin. Çok sinirliyim çünkü Seçil, 'Zaten ben cezaevindeyim, Allah belamı verdi. Ama para alanlar da söylesin' diyor. Her gün yeni tanık dinleteceğim. Madem paranız kaldıysa savcılığa şikayetçi olsaydınız, o zaman bu kadar insan şikayetçi olmayacaktı" dedi.

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SEÇİL ERZAN VE ALİ YÖRÜK'E TUTUKLULUK DEVAM KARARI



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verdi. Seçil Erzan'ın bankadaki hesap hareketlerinin, Erzan'ın cep telefonundaki banka çalışanlarıyla konuşmalarının ve Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki banka hesap hareketlerinin istenmesine hükmetti.

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EMRE, ARDA, SELÇUK VE MUSLERA'NIN SONRAKİ CELSE GELMEMESİ HALİNDE ZORLA GETİRİLME KARARI



Heyet, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını karar verdi. Mahkeme, sanığın telefonunun şifresini 10 gün içerisinde mahkeme sunması için süre verilmesine, Erzan ile aynı dönemde bankada çalışan Fatin Seven'in kimlik bilgilerinin istenmesine, geldiği takdirde tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme, Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirilmelerine karar verdi. Mahkeme, Bozcaada'daki taşınmaza kimler tarafından şerh konulduğunun tespit edilmesine karar verdi.

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DURUŞMA 8 MART 2024'E ERTELENDİ



Mahkeme, dosyada bulunan müştekilerin sanık Seçil Erzan tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin Log kayıtlarının istenmesine, tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Kerem Can, Atilla Yörük ve Nazlı Can hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin devamına, 2020-2023 yılları arasında Seçil Erzan ile birlikte bankada çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin istenilmesine karar verdi. Heyet, Denizbank'ın dosyaya sunduğu güvenlik kamera görüntüsünün bilirkişi heyeti oluşturularak rapor oluşturulmasına, soruşturma aşamasında Seçil Erzan'dan alınan belgelerin kolluk kuvvetlerinden mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart 2024 tarihine erteledi.