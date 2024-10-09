SBB’den kahverengi kokarcayla mücadeleye destek

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile yürütülen mücadele çalışmaları şehirdeki tarımsal ürünleri korumak ve halk sağlığını güvence altına almayı amaçlıyor. Tarım alanında yaşanan olumsuz etkileri azaltmak için düzenli olarak ilaçlama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu süreçte, ilaçların ve ilaçlanacak noktaların belirlenmesi ve temin edilmesi, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, mücadele çalışmalarına personel ve ekipmanları ile destek vererek bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunuyor. Büyükşehir, özellikle tarımsal verimliliği artırmanın yanı sıra çiftçilerin ve vatandaşların yaşam kalitesini de yükseltmeyi hedefliyor. Bu destek, çiftçilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde tarım yapmalarını sağlarken aynı zamanda vatandaşın güvenli gıda tüketimini de teminat altına alıyor.