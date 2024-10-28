Savunma Sanayii Başkanı: Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siper'in ardı vatan. Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan'ın kalkanı olacak. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek. Çok daha ileri yeteneklere sahip olacak Siper Ürün-2 sistemi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.