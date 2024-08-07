Savunma Sanayii Başkanı Görgün açıkladı: Çelik Kubbe, yapay zeka destekli olacak

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirilmekte olan 'Çelik Kubbe' projesi görüşüldü. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Toplantıda, Türk savunma sanayinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladık. Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık. Alınan önemli kararlardan biri de şüphesiz 'sistemler sistemi' olarak geliştireceğimiz Çelik Kubbe" dedi.

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Yerli ve milli proje olan Çelik Kubbe'ye ilişkin detayları paylaşan Görgün, "Katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE VE MKE firmalarımızın ortaklaşa çalışması ile yürütülecektir. Projenin vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.