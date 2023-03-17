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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıktığını duyurdu.

17.03.2023 - 21:15 | | ANKARA (DHA)
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

 

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli Muharip Uçak hangardan çıktı

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