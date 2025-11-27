Saros Körfezi’nde ‘Minyatür Edirne’ şehri batırılacak

Haberin Devamı

Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi’nde devam eden 2026 bütçe görüşmelerine katılıp, meclis üyelerine devam eden çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Kentte 2025 yılında yaptıkları çalışmalara değinen Sezer, Keşan ve Enez ilçelerine kıyısı bulunan Saros Körfezi sahiline geniş yer ayırdı. En son geçen 3 Haziran’da Su Altı Tarih Müzesi’ne M62 T model tankın batırıldığı bölgede, İbrice Limanı’nın dalış turizminin merkezi haline geldiğini söyledi. Vali Sezer, kentin kültürel varlıklarının taştan yapımıyla oluşturulacak, yapımı süren ‘Minia Edirne’ isimli minyatür şehrin de İbrica Limanı’nda batırılacağını açıkladı. İbrice Limanı’yla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Vali Sezer, "Özellikle dalış turizmiyle ilgili deyince İbrice aklımıza geliyor. İbrice’de yapılan her işle ilgili olarak bir taraftan çok olumlu dönüşler aldık. Çünkü oranın bir dalış turizmi merkezi diyoruz ama ne tuvaleti vardı, ne suyu vardı, ne otopark alanı vardı. Dalış turizmi merkezleri için bir alan oluşturduk. Bunları bir standarda bağlamamız lazım ki buraya gelen insanların kendini güvende ve iyi hizmet alması lazım. Otopark alanlarını düzenledik. Dalış turizmiyle ilgili olarak da yine aynı alanda şimdi bir Minia Edirne projemiz var. Orada taştan, Edirne'nin belli kültürel değerlerini yaptırıp inşallah önümüzdeki yıl için onlar da orada bir batık şehir, artık bir Minia Edirne'yi yapmayı düşünüyoruz” dedi.

'ATIKLARIN DENİZE DEŞARJINA KATI KURALLAR GETİRİLECEK'

Saros Körfezi’nde atıkların denize deşarjı konusunda daha katı tedbirler alacaklarını belirten Vali Sezer, "Denize deşarj noktasında, kanalizasyon ve diğer noktalarda tedbirlerimizi arttırmamız lazım. Belediyelerimizin orada çalışmalarını arttırması lazım. Onunla ilgili özellikle Tuz Gölü noktasında bir çalışma ortaya koyduk. Bir projelendirme yaptık. Oradaki çevre düzenlemesi ve oranın tamamının çöplerden arındırılıp kaçak alanların düzene kavuşturulmasıyla beraber buranın bir turizm lokasyonu olması ve Edirne’mize yakışan bir yer olması için bu sene daha katı ve daha düzenli tedbirlerle devam edeceğiz. Geçen yıl çöpleri kaldırdık. Lavabolar ve belli konteynerleri bir araya topladık. Park alanlarını topladık. Bu sene biraz daha burayı sistematik bir şekilde halk plajlarıyla, daha insanımıza yakışan alanlar oluşturarak düzenlemeye çalışacağız. Bir taraftan da oradaki az önce bahsettiğim gibi özellikle evsel atıkların bertarafı ve denize deşarjıyla ilgili de kesinlikle katı çözümler ve katı kurallar getirilecek. Onun da burada altını çizmiş olalım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Vali Sezer, kent merkezinde kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 500’e yakın restorasyon çalışmasının sürdüğünü söyleyerek, "Bir taraftan Saraçlar'daki yeri yapıyoruz. Bir taraftan ayakkabıcılar çarşısı şu anda bitmek üzere. Çokalca Camisi’nden, Şeyh Şücaeddin Camisi’ne, Evliya Kasımpaşa Camisi'ne kadar, Mevlevihane'den hamam restorasyonlarına kadar birçok alanda restorasyon çalışmaları devam ediyor ve çoğu da bitme aşamasına geldi. Manyas Karakolu'ndan, konakların ihyasına, sokak düzenlemelerine kadar birçok alanda az önce bahsettiğim gibi çalışmalar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yani Selimiye ile Muradiye Camisi arasındaki Muradiye Yolu'na başlayacağız. Eğer imkanlarımız olur, başka bir mani durum söz konusu olmazsa belki ilimizdeki restorasyon çalışmalarını biraz daha nehrin öbür tarafına doğru almayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TUNCA’DA KAYIKLAR VE KANOLARLA AKTİVİTELER OLACAK’

Vali Sezer, Meriç Nehri’nin etrafındaki düzenlemelerle Söğütlük Millet Bahçesi gibi projelerin bittiğini anlatarak, "İkinci aşama da Tunca Nehri. Tunca Nehri'yle ilgili olarak da çalışmalara inşallah yakın zamanda başlayacağız. Sarayla ilgili konuyu takip ediyorsunuz. Edirne Sarayı hızlı bir şekilde devam ediyor ve Tunca Nehri'nin içerisinde kazı çalışmaları şu anda yapılmaya başlandı. Orada da inşallah bahsedilen Osmanlı Dönemi'ndeki nehrin altının mermer olduğu belirtiliyor. O da belli yerlerde rıhtımlar olduğu belirtiliyor. Onlarla ilgili şu anda kazı çalışmalarını, sondaj çalışmalarını yapıyoruz ve nehri diğer tarafa yani Fatih Köprüsü'nün tarafına verip nehri burada tamamen aşağıya Beyazıt Külliyesi’nin olduğu yere kadar bir temizlik çalışması ve kazı çalışması yapılacak. Nehrin her iki tarafında da yine orada da bir çevre düzenlemesi ortaya koymayı düşünüyoruz. Böyle olunca Evliya Kasımpaşa Camisi’nde, oradaki rıhtımdan itibaren yukarıya doğru Tunca Köprüsü ve onun üst kısımlarını alacak şekilde inşallah orada da çok kısa zamanda bu çalışmalar bittikten sonra kanolarla, teknelerle oranın da kendine göre daha bir güzelliği var. Çünkü dar bir alan ve ağaçlarla kaplı. Orada da bu tür aktivitelerin olmasını ben çok arzu ediyorum. İnşallah onları da önümüzdeki yıl hedeflerimiz arasına koymayı düşünüyoruz” dedi.