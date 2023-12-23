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Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş barda karıştığı olay sonrası polise mukavemet gösterince tutuklandı.

23.12.2023 - 16:01 |
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı.

EŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bugün adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol iler serbest bırakıldı.

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