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Sarıyer'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

17.06.2024 - 23:20 | | DHA
Sarıyer'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Balabandere Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, saat 22.00 sıralarında yeniden başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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