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GündemSarıyer'de 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti
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Sarıyer'de 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti

20.04.2025 - 12:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Sarıyer'de 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti

Sarıyer'de 7 katlı binanın en üst katında yaşayan 55 yaşındaki Hatice Güney, evde yalnız olduğu sırada pencereden düşüp hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya şahit olan vatandaşlar şoke oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 16 Nisan Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı binanın en üst katında yaşayan Hatice Güney, öğle saatlerinde pencereden düştü.

Sarıyerde 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti

Metrelerce yükseklikten yola düşen kadını gören çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının düştüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyerde 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti

PENCEREDEN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Hatice Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kadının olay sırasında evde yalnız olduğunu tespit etti.

Sarıyerde 55 yaşındaki kadın 7 kattaki pencereden düşüp hayatını kaybetti

Eşi Aydın Güney’in ifadesine başvuran polis, Hatice Güney'in eşiyle beraber yaşadığını, Güney'in eşinin olay sırasında evde olmadığı bilgisine ulaştı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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