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Sarıyer'de 3 gecekondu yandı

Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangın bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

09.11.2022 - 16:41 | | Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer'de 3 gecekondu yandı

Yangın saat 13:00 sıralarında Rumeli Hisarı 4. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Sarıyerde 3 gecekondu yandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 3 gecekonduya müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evi yanan kişiler gözyaşı döktü.

Sarıyerde 3 gecekondu yandı

Olay yerinde çekim yaparken bir grubun saldırısına uğrayıp darbedilen muhabir Batuhan Altınbaş hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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