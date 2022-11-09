Sarıyer'de 3 gecekondu yandı

Yangın saat 13:00 sıralarında Rumeli Hisarı 4. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 gecekonduya daha sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 3 gecekonduya müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken evi yanan kişiler gözyaşı döktü.

Olay yerinde çekim yaparken bir grubun saldırısına uğrayıp darbedilen muhabir Batuhan Altınbaş hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.