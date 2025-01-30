Sarı serum faciasında bakanlıktan soruşturma izni istendi

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

7 SANIKLI DAVADA YARGILANAN DOKTORUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında ‘iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

DİPLOMASI İPTAL EDİLİNCE İSMİ TABELADAN SİLİNDİ

Mert B.'nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi. Ardından Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

ÖZEL KLİNİKTEN AÇIKLAMA YOK

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulunulduğu, klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneğinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Diğer yandan özel klinikten olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.