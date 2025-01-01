Sarallar suç örgütüne operasyon: Gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı

"Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "kasten yaralama" suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı belirtilmişti.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta 28 Aralık cumartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari 22 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.