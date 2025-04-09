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Sarallar suç örgütü lideri Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

09.04.2025 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) -

Sarallar suç örgütü lideri Atatürk Havalimanı'nda yakalandı

Sarallar organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024’te yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Liderliğini Alaattin Saral’ın yaptığı ve 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir süredir yurt dışında olan Ali U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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