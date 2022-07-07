'Sarallar' operasyonunda flaş gelişme! Erdal Acar’a tutuklama talebi

İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve MHP MYK üyesi Şahin Gürzün de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acarın "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma" ve "yağma" suçlarından tutuklaması talep edildi.

“HİYERARŞİK BİR YAPI OLUŞTURDU”

İfadesi alınan şüphelilerden Erdal Acar, “suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “yağma” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama gerekçesi olarak hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Erdal Acar’ın, örgüt lideri İlyas Saral’a bağlı olarak kendi yönetiminde hiyerarşik bir yapı oluşturduğu belirtildi.

TELEFON DİNLEMESİNE TAKILDILAR

Erdal Acar’ın şikayetçilerden Atalay Demirbaş’a yönelik, “yağma” suçunu işlediğine ve diğer örgüt mensuplarıyla bağlantısını gösteren beyanlar olduğu belirtilen sevk yazısında, Acar’ın ayrıca örgüt yöneticisi olarak hareket ettiğini gösteren telefon dinleme kayıtları olduğu da belirtildi.

SAVCILIK: “DİĞER ŞÜPHELİLERİN YAKALANMAMIŞ OLMASI..”

Erdal Acar’ın örgüt lideri İlyas Saral ile arasındaki hiyerarşik bağı gösteren telefon dinleme kayıtlarının da olduğu belirtilen yazıda, yine bu kayıtlarda Erdal Acar’ın örgüt adına kişiler arasında sorunları çözmeye çalıştığının da tespit edildiği belirtildi. Erdal Acar’ın tutuklanması talebine gerekçe olarak ise şüphelilerin tamamının yakalanmamış olması, başkaları üzerinde baskı girişiminde bulunma ve delilleri değiştirme ihtimalleri gösterildi. (Milliyet)