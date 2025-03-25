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Saraçhane'deki izinsiz gösterilere katılan ABD vatandaşı sınır dışı edildi! İfadesi ortaya çıktı

25.03.2025 - 14:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Saraçhane'deki izinsiz gösterilere katılan ABD vatandaşı sınır dışı edildi! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilere katılan ABD vatandaşı sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanmasını protesto etmek için Saraçhane'de izinsiz toplanan grubun içerisindeki Michael Anthony Ganoe'yi takibe aldı.

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IDF İLE FOTOĞRAFLARININ BULUNDUĞUNU BELİRLENDİ

Türkiye'ye 20 Mart'ta girdiği anlaşılan şahsın daha önce Romanya'daki gösterilere katıldığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile fotoğraflarının bulunduğunu belirleyen ekipler, Ganoe ve yanındaki Romanya vatandaşı Daniel Aleksander Loktus'ı gözaltına aldı.

iFADESi ORTAYA ÇIKTI

Ganoe'nin, emniyetteki ifadesinde "Serbest gazeteciyim. Yanımda kalan arkadaşımla Romanya'daki protestolarda tanıştım. Kazancımı, sosyal medyada yaptığım haberlerden elde ediyorum." dediği öğrenildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ganoe ve Loktus, "halkı kin ve nefrete sürükleme" suçunu işledikleri gerekçesiyle sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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