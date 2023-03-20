Şanlıurfa'daki sel felaketinde Mahmut İzgördü'nün son anları ortaya çıktı

Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşak Alt Geçidi, selden en çok etkilenen noktalardan biri oldu. 8 kişinin can verdiği alt geçitte, selin şiddeti o kadar fazlaydı ki araçlar mahsur kaldı. Selin alt geçidi vurduğu anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi.

SANİYELER İÇİNDE SELE KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Kameralara yansıyan görüntülerden birinde ise Mahmut İzgördü vardı. İzgrördü bir yanda aracın içinde sürüklenirken, bir yandan da yardım istedi. Saniyeler sonra araç sel sularında kayboldu. Sele kapılan araçta mahsur kalan Mahmut İzgördü hayatını kaybetti. Geriye ise bu görüntüler kaldı.