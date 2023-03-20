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Şanlıurfa'daki sel felaketinde Mahmut İzgördü'nün son anları ortaya çıktı

Deprem felaketinden sonra selin vurduğu Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşak Alt Geçidi, en çok etkilenen noktalardan biri oldu. Araçlar mahsur kaldı sele kapıldı, 8 kişi de can verdi. Onlardan biri de Mahmut İzgördü'ydü. Kurtulmak için çabalarken seldeki o anları ortaya çıktı. İşte İzgördü ölüme böyle gitti.

20.03.2023 - 10:19 |
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Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşak Alt Geçidi, selden en çok etkilenen noktalardan biri oldu. 8 kişinin can verdiği alt geçitte, selin şiddeti o kadar fazlaydı ki araçlar mahsur kaldı. Selin alt geçidi vurduğu anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi.

Şanlıurfadaki sel felaketinde Mahmut İzgördünün son anları ortaya çıktı

SANİYELER İÇİNDE SELE KAPILIP GÖZDEN KAYBOLDU

Kameralara yansıyan görüntülerden birinde ise Mahmut İzgördü vardı. İzgrördü bir yanda aracın içinde sürüklenirken, bir yandan da yardım istedi. Saniyeler sonra araç sel sularında kayboldu. Sele kapılan araçta mahsur kalan Mahmut İzgördü hayatını kaybetti. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

Şanlıurfadaki sel felaketinde Mahmut İzgördünün son anları ortaya çıktı

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