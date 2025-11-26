Şanlıurfa'da yılların sorunu çözüldü, üretim hareketliliği arttı

Haberin Devamı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük BESİ Organize Tarım Bölgesi’nde (BESİ OSB) yürüttüğü yol çalışmalarını tamamlayarak üreticilerin uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Gülpınar’ın talimatıyla tamamlanan çalışma kapsamında bölgeye toplam 40 kilometrelik asfalt yol kazandırıldı.

ÜRETİCİ HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılaması hedeflenen BESİ OSB’de bağlantı yollarının hizmete açılmasıyla üretici trafiği belirgin şekilde arttı. Yol yapımının planlanan süreden daha hızlı tamamlanması, bölgeye yerleşim ve yeni tesis kurulum süreçlerini de hızlandırdı.

Altyapı eksiklerinin giderilmesiyle üretim faaliyetlerinde gözle görülür bir artış yaşandığını belirten üreticiler, çalışmalar nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çekildi.

534 ÇİFTLİK KAPASİTESİYLE DEV PROJE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her biri 200 büyükbaş kapasiteli 534 çiftlik olarak planlanan BESİ OSB’de altyapı yatırımlarının tamamlanması, üretim motivasyonunu artırdı. Bölgeye yerleşim süreci hızla devam ederken, üreticiler tesislerini peş peşe faaliyete geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “bölgesel kalkınmanın yerelden başladığı” anlayışıyla tarım ve hayvancılık yatırımlarına yönelik desteklerini artırmayı sürdüreceğini açıkladı.

BESİ OSB’de üretim yapan işletme sahiplerinden Faruk Akbaş, yapılan yol çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ederek yatırımın bölge üreticisi için büyük kolaylık sağladığını ifade etti