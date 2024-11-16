GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu öldü.

16.11.2024 - 17:15 | | Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

Kaza, Halfeti'nin kırsal Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir vatandaş tarafından yolda hareketsiz bulunan çizgili sırtlan, yetkililere bildirildi.

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incelemede çizgili sırtlanın araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi.

İnceleme sonrası sırtlan, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şanlıurfada nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

 

GÜNCEL HABERLER

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana araba çarptı

Dünyanın en iyi turizm köyü seçildi! Toroslar'daki cennet 600 kişi yaşıyor

Dünyanın en iyi turizm köyü seçildi! Toroslar'daki cennet 600 kişi yaşıyor

Tekirdağ'da 23 yaşındaki Begüm hemşirenin kahreden sonu

Tekirdağ'da 23 yaşındaki Begüm hemşirenin kahreden sonu