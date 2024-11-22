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Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Yalnız yaşayan kadın boğazından kesilerek öldürüldü

Şanlıurfa'da yalnız yaşayan Leyla Üren (43) evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

22.11.2024 - 12:56 | | Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Yalnız yaşayan kadın boğazından kesilerek öldürüldü

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Leyla Üren'in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Kontrolde boğazı bıçakla kesilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Leyla Üren'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis de bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad'ı yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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