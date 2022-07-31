Şanlıurfa'da doktoru ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı

Olay, 28 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

"BANA BAKACAKSINIZ"

Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINDA

Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (