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Şanlıurfa'da basın mensupları depreme basın toplantısında yakalandı

Şanlıurfa’da basın mensupları Malatya’da meydana gelen depreme basın toplantısında yakalandı.

16.10.2024 - 11:55 | | İHA
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Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. B

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.

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