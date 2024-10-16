Şanlıurfa'da basın mensupları depreme basın toplantısında yakalandı
Şanlıurfa’da basın mensupları Malatya’da meydana gelen depreme basın toplantısında yakalandı.
16.10.2024 - 11:55 | | İHA
Şanlıurfa’da basın mensupları, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. B
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuşma yaptığı sırada yaşanan deprem, paniğe neden oldu. Bazı basın mensupları ile görevliler ailelerini ararken bazıları ise cep telefonlarına sarılıp deprem anını çekmeye çalıştı.