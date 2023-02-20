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Şanlıurfa'da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

20.02.2023 - 11:25 | | DHA
Şanlıurfa'da patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfada patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Patlamanın etkisiyle iş yerinde, binada ve çevrede bulunan araçlarda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Şanlıurfada patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bölgede inceleme yaptı. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Vali Ayhan, yaşanan ölümlü ve yaralanmalı patlama sonrası soruşturmanın başlatıldığını belirterek, kusurlu kişi ve kişilerin hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Şanlıurfada patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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